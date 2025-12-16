El alza del alquiler de la vivienda obliga a más personas a recurrir a Cáritas en Zamora

Cáritas Diocesana de Zamora ha ayudado a 441 personas a afrontar el pago del alquiler de su vivienda lo que supone un incremento de un 20% desde el pasado año y se traduce en 124.689,74 euros y ha respaldado el pago de suministros a un total de 243 personas por una cuantía de 15.626,25 euros, según indicó la secretaria de la entidad, Beatriz Carracedo.

La responsable de la organización apuntó que recurren a pagar estas facturas “un perfil muy variado de personas, tanto españoles como extranjeros. Tenemos gente incluso con trabajo, pero con trabajo precario, la realidad es que la gente, aunque tenga trabajo no puede llegar a fin de mes por los gastos y el mayor, es el alquiler”.

Añadió que el riesgo de pobreza “está comprobado que afecta más a las personas que tienen una vivienda en régimen de alquiler que las que tienen una vivienda en régimen de propiedad” y señaló que “en Castilla y León, en los últimos años, el precio del alquiler de una vivienda ha tenido un incremento del 20%”.

Además , Cáritas Diocesana ha puesto en marcha el programa “Horizonte esperanza” orientado a las personas que están en “una situación administrativa irregular, que no puede tener acceso a mucha formación ni ayudas para que el día de mañana, cuando tengan ya sus papeles en reglas, puedan ya tener un acceso al mercado laboral”. Las primeras actividades han correspondido a dos cursos.

Precariedades

Por su parte el director de Cáritas, Ignacio Enríquez citó como los tres grandes problemas de las personas vulnerables la vivienda, la precariedad en el empleo y la realidad que viven las personas inmigrantes.

También denunció que “la precariedad golpea a la juventud, especialmente unido a una pérdida de estatus que antes aportaba un empleo y hace que para muchos jóvenes deje de ser una prioridad y pase también a ser un horizonte aspiracional a obligación instrumental”.

En cuanto a los migrantes aludió “la dificultad para tener los derechos de ciudadanía y para gestionar y renovar los permisos” como las “dos grandes barreras” que bloquean su inclusión social.

Campaña Navidad

Los responsables de Cáritas de Zamora hicieron estas declaraciones con motivo de la presentación de la campaña de Navidad, que tiene el lema de “Hagamos que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte”.

Bajo este paraguas tendrá lugar una colecta el próximo 4 de enero a lo que sumarán el 18 de diciembre un acto de calle para celebrar el Día Internacional del Migrante, el 22 de diciembre celebrarán el Jubileo de la Esperanza entre la Casa Betania y San Ildefonso, el 23 llevarán a cabo una jornada de sensibilización en una de las casetas de la plaza de Castilla y León y el 26 impulsarán un desfile de moda, con ropa de la tienda Moda Re, por el centro de la ciudad.