Agenta teatral de Zamora: Crisol de espectáculos

El Teatro Ramos Carrión acoge un concierto de La Charlotte Blues Band que homenajea las mejores voces de la música negra con arreglos originales y tintes de soul, blues, rock and roll de los años 50 y rhythm and blues. La cita será el viernes 19 de diciembre a las 20.30 horas con una entrada de 17 euros.

El baile copa el fin de semana. El sábado, día 20, se podrá disfrutar del espectáculo "Luz y paz" de la escuela Salsón con dos pases a las 17.00 horas y a las 19.30 horas y entradas a 12 euros, mientras que el domingo 21, Ballet School regresa con un nuevo montaje, "Kairós", a las 12.30 horas y a 10 euros, y su versión del "Cascanueces" a las 19.00 horas con entradas a 14 euros.

Entradas

Los pases pueden comprarse en la web o en la taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Teatro Principal

Por su parte, los alumnos del Conservatorio Miguel Manzano ofrecen un concierto en el Principal el día 16 a las 20.00 horas con entrada libre.

El martes, a las 20.30 horas, con pases a 15 euros, recala "La gula", una sesión sonora y audiovisual en la que la chef cocina un plato tradicional valenciano en bucle, mientras los djs samplean en directo los sonidos del preparado.

La agrupación belenista Morana organiza su pregón, a cargo de Narciso Prieto Martín, director de Comunicación de Caja Rural, con la presencia de María Antonia Martorell, presidenta de la Federación Española de Belenistas. El acto contarácon un recital de villancicos y cantos de invierno a cargo del colectivo etnográfico “Ancha es Castilla”. Para acceder es necesario recoger la invitación en Ana Fotografía, situado en la calle del Polvorín.

Además, el sábado, 20, la Banda de Música de Zamora, Lucía Gonzalo y Ana Castro ofrecerán el concierto de Navidad a las 20.00 horas a 8 euros.

Entradas

Los pases están a la venta en taquilla, abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas y a través de la web del liceo dependiente del Ayuntamiento de Zamora.