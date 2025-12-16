Adrián Bogeat, doctor en Ciencia y Tecnología Química: "En Sayago y Aliste hay indicios de que existen tierras raras"

Las tierras raras son fundamentales para el funcionamiento de numerosas tecnologías, por lo que se han convertido en un bien preciado en el mundo. Aunque es China el pais que domina estos elementos en España hay un yacimiento con posibilidad de explotación en La Mancha. En Zamora hay indicios en Aliste o Sayago que sería necesario investigar y desde luego sin posibilidad de explotación en unas décadas. Todo esto lo dijo en Zamora Adrián Bogeat Alonso, doctor en Ciencia y Tecnología Química y profesor de la Universidad de Salamanca que ofreció ese lunes en el Campus Viriato, una conferencia de la Universidad de la Experiencia.

¿Qué son las tierras raras?

Son unos elementos de los que se habla mucho ahora y que en muchas ocasiones no se tiene muy claro qué son. Estamos hablando de 17 elementos químicos de la tabla periódica, los 15 que llamamos lantánidos o lantanoides, desde el número atómico 57 que es el lantano hasta el 71 que es el lutecio, más dos elementos que no pertenecen a esa serie pero que sí aparecen normalmente en los mismos yacimientos que son el escandio y el itrio. Y es muy habitual que muchos artículos divulgativos se confundan y se llamen tierras raras a muchas cosas que no lo son. Sí que son minerales estratégicos como pueden ser wolframio o litio, pero no son tierras raras.

¿Por qué están tan de moda las tierras raras?

Porque son unos elementos esenciales para mantener el nivel de vida que tenemos en la actualidad. Están en multitud de tecnologías que usamos a diario, desde las pantallas de los ordenadores y de las televisiones a los teléfonos móviles. También se usan en medicina, por ejemplo los agentes de contrastes que se utilizan para resonancias magnéticas son compuestos de gadolinio que es una tierra rara. Se usan también en multitud de aplicaciones, incluso en unas aplicaciones un poquito más exóticas como es el sistema de antifalsificación de los billetes de euro, ahí también se utilizan unos compuestos que son de tierras raras.

Se llaman raras no porque sean escasas, sino por sus extraordinarias propiedades. Son 17 elementos que normalmente se encuentran juntos en la naturaleza

Tienen muchas aplicaciones, pero ahora parece que no podríamos vivir sin ellas.

A día de hoy son fundamentales en campos concretos, uno de ellos las energías renovables. Todos los aerogeneradores o los paneles solares llevan en su composición elementos de las tierras raras. Un vehículo eléctrico puede tener hasta 10 kilos de tierras raras en total. Un segundo campo donde son fundamentales es en Defensa, sobre todo el samario se está utilizando mucho a día de hoy para los sistemas de guiados de misiles, etc. Por tanto, podemos decir que sin estos elementos tendríamos que volver a los años 60 del siglo pasado porque muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día no serían factibles sin ellos.

Por su nombre parece que estas tierras raras son muy escasas en el mundo y por eso todas las grandes potencias quieren hacerse con ellas.

Realmente no es que sean tan raras en el sentido de escasas. Son raras más bien en el sentido de que poseen propiedades extraordinarias, fuera de lo común. Son elementos que tienen unas propiedades muy particulares que son las que justifican precisamente esta multitud de aplicaciones de las que hemos hablado hace un momento, pero realmente en cuanto a abundancia en la corteza terrestre no son tan escasos. Por ejemplo, la tierra rara más extendida, que es el elemento cerio, es 20.000 veces más abundante que el oro y tiene una abundancia similar al cobre. Los comparo con ellos porque tanto el oro como el cobre son elementos mucho más comunes para todos nosotros.

¿Por qué están tan cotizados entonces si son relativamente abundantes?

Porque sí tienen un problema y es lo que está detrás de todo este movimiento geopolítico, y es que se encuentran muy mal repartidos. Si me permite la expresión, hay yacimientos donde estos elementos aparecen muy concentrados pero están localizados en zonas muy concretas del planeta, sobre todo en China. Hay estimaciones actualmente en las que se considera que China tiene el 44% de todas las reservas mundiales . Y si nos vamos ya a la producción y al tratamiento de esas tierras raras, un porcentaje aún mayor. Porque obviamente nosotros extraemos de una mina las tierras raras pero no se pueden utilizar como tal, sino que requieren una serie de tratamientos de refinamiento que son relativamente complejos desde el punto de vista técnico. Y toda esa tecnología la tiene desarrollada China. Entonces, si nos vamos directamente a la producción, China copa el 95% aproximadamente a día de hoy de la producción mundial de estas tierras raras.

China está jugando a su antojo con el resto del mundo porque sabe que tiene una poderosa arma en sus manos

Son, entonces, la principal potencia mundial.

China se convierte, como se puede entender, en el actor principal de esta película. Puede modular los precios y de hecho lo lleva haciendo casi 20 años a su antojo para que suba o baje el precio de las tierras raras según sus necesidades. En el año 85, por ejemplo, liberalizó el mercado, redujo impuestos a la exportación de tierras raras porque le interesaba abrir el mercado y competir con Estados Unidos que era el principal productor en aquel momento. Entonces empezó a crecer la producción y las exportaciones de China y a raíz de la crisis económica de 2010 aproximadamente tomó una decisión que era gravar con importantes aranceles a la exportación de tierras raras, lo que hizo que se disparase el precio.

Especula por tanto.

Están ahí, si me permite la expresión, jugando a su antojo con el resto del mundo porque saben que tienen un arma muy poderosa entre manos.

Un vehículo eléctrico puede tener hasta 10 kilos de tierras raras en total.

¿En España habría algún tipo de minería de este tipo? ¿Y en la provincia de Zamora?

Hay indicios de tierras raras en varias zonas del país, y en concreto en la propia provincia de Zamora hay indicios de yacimientos en las comarcas de Sayago y Aliste. Pero son indicios, porque harían falta muchos estudios en profundidad para que aquello fuese viable, y si algún día se decide explotar no creo que vaya a ser antes de 20 o 30 años.

¿Hay algún proyecto más a corto plazo?

En España el punto más avanzado que sí tiene ya todos los estudios medioambientales y está cerca de verse una realidad es en Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. Ahí está prevista ya una mina de tierras raras que tiene la ventaja de que en ese yacimiento en concreto las tierras raras están a dos metros de profundidad, son muy accesibles. Lo que pasa es que está habiendo una contestación social importante por el tema de las problemáticas medioambientales y bueno, no sabemos si finalmente se implementará. Pero la última información que yo tengo es que tenía todos los permisos en regla y en breve podía comenzar la explotación.

