Zamora perderá cerca de medio millón de euros de fondos europeos "verdes", ¿qué ha pasado?

Quedan dos semanas para que concluya el año y con él finalizará el plazo para ejecutar los proyectos del programa Renaturaliza, una iniciativa que ha permitido acometer acciones de renaturalización de la ciudad, como los trabajos en el bosque de Valorio, la adecuación de nuevas zonas verdes en la ciudad, la adaptación de otras contar con vegetación más resistente al cambio climático o la remodelación de vías como la calle Doctor Fleming.

En total, ese programa que se ejecuta desde el otoño de 2023, ha permitido acometer proyectos por valor de 3,6 millones de euros, financiados en su mayor parte con fondos europeos gracias a una subvención de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los 22 proyectos previstos inicialmente deberían estar concluidos a finales de este año. Pero hay algunos que no han podido estar a tiempo por diferentes motivos y eso hace que la ejecución final vaya a rondar entre el 80 y el 85% del presupuesto, según ha reconocido el coordinador municipal del programa Renaturaliza, José Antonio Alonso. Eso supondrá que se perderá el dinero restante y teniendo en cuenta que la financiación llegada por Europa para este programa rondaba los tres millones de euros, la pérdida de ayudas europeas que ya no se ejecutarán en Zamora por no estar a tiempo las actuaciones previstas oscilará entre 450.000 y 600.000 euros, según los cálculos "grosso modo" realizados por el coordinador del Renaturaliza. Cerca de medio millón de euros que no han podido llegar para la renaturalización de la ciudad por diversas circunstancias.

Retraso en la muralla

La mayor pérdida se debe a que no ha podido ejecutarse el proyecto de la renaturalización de la muralla de la avenida de la Feria, en el entorno de la bajada de San Martín. Al tratarse de la iniciativa de mayor cuantía, para no perder todos los fondos de esa actuación, parte del dinero se ha desviado a un proyecto nuevo que se acomete en la zona de Vista Alegre. Desde el Ayuntamiento subrayan que el proyecto de la intervención a acometer en la muralla está ya concluido y se intentará llevar a cabo, si no es el marco del Renaturaliza, de forma directa posteriormente.

Otro proyecto que no se podrá acometer es el del cordel de Molacillos, en este caso debido a que se descubrió que había vertedero ilegal en la zona por la que pasa el cordel, por lo que "se requiere una actuación bastante más contundente de lo que teníamos previsto", ha aputnado José Antonio Alonso.

En los próximos días se espera concluir algunas actuaciones que están a punto de finalizar, como la del bosque de Valorio, la de los jardines verticales y techos verdes de la ciudad.