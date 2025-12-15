Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en CarbajalesAsfaltado en la avenida de GaliciaEl Reto Demográfico y el AVE en SanabriaOferta de Empleo Público en Castilla y LeónZamora CF: clasificación
instagramlinkedin

Transportes completa el suministro de material para montar la segunda vía entre Zamora y Medina del Campo

La actuación pretende resolver uno de los cuellos de botella de la línea a Galicia, de 66 kilómetros de longitud

Desvíos en una vía de tren.

Desvíos en una vía de tren. / Adif AV

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene contratados o en licitación todos los elementos necesarios para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia. En concreto, a través de Adif, se ha adjudicado dos contratos valorados en 4,5 millones de euros.

En concreto, se trata del suministro de seis desvíos, que son los aparatos de vía que permiten a los trenes en circulación pasar de una vía a otra, por 3,8 millones de euros y el de cinco aparatos de dilatación, que son los que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas, por otros 700.000 euros.

Estos contratos se suman a los que actualmente ya están adjudicados o en licitación, para el resto de los elementos de vía necesarios para esta actuación. Así, ya está contratado el carril y, recientemente, se licitó el suministro de balasto (392.000 toneladas de la piedra donde se sustenta la vía) y de traviesas (129.000 unidades de hormigón para ancho estándar).

Ampliación de capacidad del corredor noroeste

El Ministerio, a través de Adif, ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetros entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, y que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas.

Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.

Noticias relacionadas y más

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (contribución a la generación de empleo y el crecimiento económico).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
  2. Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
  3. El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
  4. ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
  5. El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
  6. El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
  7. Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
  8. Rafaela Caballero Villalón, agricultura, ganadera y hostelera: "No llegué a ver el sol salir porque ya estaba trabajando en el campo"

Zamora perderá cerca de medio millón de euros de fondos europeos "verdes", ¿qué ha pasado?

Zamora perderá cerca de medio millón de euros de fondos europeos "verdes", ¿qué ha pasado?

Pillado "in fraganti" en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas

Transportes completa el suministro de material para montar la segunda vía entre Zamora y Medina del Campo

Transportes completa el suministro de material para montar la segunda vía entre Zamora y Medina del Campo

La mesa de trabajo del AVE reclama los abonos de 2026 que faciliten vivir en Zamora y trabajar en Madrid

La mesa de trabajo del AVE reclama los abonos de 2026 que faciliten vivir en Zamora y trabajar en Madrid

Nuevo corte de tráfico en Zamora por las obras del Museo de Semana Santa: este es el desvío alternativo

Nuevo corte de tráfico en Zamora por las obras del Museo de Semana Santa: este es el desvío alternativo

La niebla cubre Zamora y activa el aviso amarillo

La niebla cubre Zamora y activa el aviso amarillo

No te fíes del cartel de "libre-ocupado" del parking de la Constitución en Zamora: está averiado

El belenismo y la Semana Santa en Zamora

El belenismo y la Semana Santa en Zamora
Tracking Pixel Contents