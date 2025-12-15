Transportes completa el suministro de material para montar la segunda vía entre Zamora y Medina del Campo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene contratados o en licitación todos los elementos necesarios para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia. En concreto, a través de Adif, se ha adjudicado dos contratos valorados en 4,5 millones de euros.

En concreto, se trata del suministro de seis desvíos, que son los aparatos de vía que permiten a los trenes en circulación pasar de una vía a otra, por 3,8 millones de euros y el de cinco aparatos de dilatación, que son los que preservan el carril de las tensiones generadas por variaciones térmicas, por otros 700.000 euros.

Estos contratos se suman a los que actualmente ya están adjudicados o en licitación, para el resto de los elementos de vía necesarios para esta actuación. Así, ya está contratado el carril y, recientemente, se licitó el suministro de balasto (392.000 toneladas de la piedra donde se sustenta la vía) y de traviesas (129.000 unidades de hormigón para ancho estándar).

Ampliación de capacidad del corredor noroeste

El Ministerio, a través de Adif, ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado de 66 kilómetros entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, y que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros.

La actuación incluye el montaje de la segunda vía, su electrificación y el despliegue de las instalaciones de señalización, comunicaciones y resto de equipos y sistemas.

Los trabajos se han iniciado con el acondicionamiento de la plataforma sobre la que se coloca la vía, ya construida, y trabajos de topografía.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (contribución a la generación de empleo y el crecimiento económico).