Un trabajo del zamorano Álvaro Pérez Mulas, seleccionado por reFocus Awards

Una fotografía del zamorano Álvaro Pérez Mulas ha sido seleccionada para el World Photo Annual de reFocus Award en la modalidad de "conceptual".

La imagen elegida y las otras cuatro del autor, que deben de votarse de manera online, corresponden a la serie "Ausencia presencia". El fotógrafo se decantó por este material "porque juego mucho con los vacíos y con esas ausencias, pero cuando hay presencias quiero que dé esa sensación de que están ausentes".

Imagen seleccionada donde el autor juega con la transparencia. / Cedida

En la primera llama la atención "esa transparencia", la segunda que es este hombre como abatido y dormido, y la gente pasando como no prestándole atención, busco "distintas formas de dar esa sensación de que la presencia humana es como casi anecdótica" y en las dos finales, lo anecdótico corresponde a los símbolos religiosos, describe.

Miami Art Week

Además, dos fotografías del artista se han exhibido en la Miami Art Week, en la feria de la mano de Artboxy.

Las imágenes forman parte de la serie "Ausencia presencia" y se han mostrado con anterioridad, pero "son de las que más me gustan", confiesa.

Una de las imágenes efectuadas por el zamorano. / Cedida

En una de ellas el autor efectúa un juego visual donde "casi es una abstracción con formas rectangulares y cuadradas" y en la otra profundiza en las texturas en distintos coloridos, "son juegos de texturas de los puntos contra las líneas" define.

Para el fotógrafo volver a esta feria, donde ya ha participado, "me encanta porque, de alguna manera, es decir que ha gustado, y que me vuelvan a llevar supone un privilegio".