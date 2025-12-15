Reto Demográfico "se borra" de la vuelta de paradas del AVE zamorano en Sanabria

El secretario general para el Reto Demográfico Francesc Xavier Boya Alós se borra del problema de la eliminación de paradas del AVE en Sanabria, y se remite al Ministerio de Transportes, en la respuesta a las asociaciones sanabresas y gallegas que le han solicitado un encuentro para tratar el asunto, eso es la Plataforma Dereito a O Tren, de A Gudiña, Asociación de Usuarios del AVE Sanabria y Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV.

Francesc Xavier Boya, en unas jornadas en Zamora. | EMILIO FRAILE (ARCHIVO)

Aunque inicialmente Reto Demográfico había aceptado una reunión online para enero, un posterior mensaje indicó que estas entidades deberían reunirse con Transportes y Renfe, quienes tienen las competencias.

Reto Demográfico dice que "apoyamos las iniciativas, proyectos o medidas que faciliten la movilidad y el transporte en el ámbito rural, considerándolo un servicio esencial para su desarrollo. Sin embargo, no está entre nuestras competencias el establecimiento o modificación de frecuencias ferroviarias, incluso si están relacionadas o vinculadas a territorios rurales o afectados por despoblación"

No contento con su postura de Pilatos, lavándose las manos ante el problema, Reto Demográfico "compra" las tesis del ministro Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia para quitar frecuencias por mor de la "optimización del servicio", la "competitividad del tren frente a otros transportes" o favorecer "el aumento de viajeros en transporte ferroviario de alta velocidad".

Eso sí Boya lamenta "los perjuicios" por la pérdida de frecuencias, entiende las "molestias", pero envía a Sanabria y A Gudiña a reclamar en otra ventanilla.

Reacciones

La respuesta ha dejado "decepcionados", "ninguneados" e "indignados" tanto a los usuarios del AVE de Castilla y León como a las asociaciones de Sanabria, según explican Carlos Perfecto y José Rodríguez Ballesteros, que concluyen que Reto Demográfico "no sirve para nada". Son conscientes de que ese departamento no puede elaborar los horarios de Renfe, pero no entienden que no intervenga en favor de la comarca en un caso tan flagrante de pérdida de servicios esenciales.

Para Rodríguez Boya "no tiene nada que decir a la comarca de Sanabria, no tiene ningún proyecto y ni siquiera la más mínima consideración. En algo tan importante como es el tren que cohesiona el territorio y que nos permite salir del aislamiento y progresar mínimamente, y después del grave problema de despoblación que tenemos, pues esto es verdaderamente increíble. Que se cierre en banda y que no nos reciba"

Para el presidente de los usuarios del AVE Sanabrés y Viajeros Jodidos Sanabria AV, el secretario de Reto Demográfico está rehuyendo sus responsabilidades. "Su función, precisamente, es paliar todos los efectos nocivos y negativos que asolan a la España vaciada en la que Sanabria es un paradigma".

Apela el sanabrés al principio constitucional que brinda las mismas oportunidades a todos los españoles, vivan donde vivan y Boya, aunque no tenga las competencias directas para fijar horarios de Renfe, "tiene que poner todas las palancas necesarias" para evitar esa discriminación y pérdida de servicios.

"No sirve para nada"

Carlos Perfecto, de la Asociación de Usuarios del Ave de Castilla y León cree que "lo mínimo que tiene que hacer un político en este país es escuchar". Según su parecer "la Secretaría de Estado del Reto Demográfico no sirve absolutamente para nada. Lo podrían llamar coordinación de estudios técnicos y demográficos para fijar población. Le estamos diciendo, oiga usted, que esto que han hecho tiene un impacto demográfico y el demógrafo te dice, ah, pero esto no es nuestro. Vamos a ver, Reto Demográfico tiene, de oficio, la capacidad y la responsabilidad de poder criticar, actuar, ejercitar, promover, hacer posible una corrección de las actividades de cualquier departamento ministerial".

Y más "si afectan en la parte rural y si encima lesionan, apartan y humillan a la sociedad rural, como es en este caso. Me parece un insulto que nos venga diciendo, oye, es que esto no es competencia mía. Entonces, ¿para qué sirves si no es competencia tuya? Claro que tú no vas a quitar y poner un tren, por Dios, pero tú tienes que actuar frente a aquellas acciones de cualquier departamento ministerial que atentan sobre la ciudadanía, en las zonas rurales, en las comarcas, que encima hacen posible que no sigan creciendo, todo lo contrario, que están hundiendo más. Estamos hablando de la zona más desprotegida demográficamente de España, que es el noroeste, y en concreto la provincia con mayor problema de despoblación, Zamora".