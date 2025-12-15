La reflexión de una zamorana sobre la policía municipal de Zamora: "No recuerdo ver algo así..."

Se acercan los días importantes de la Navidad y, con ellos, las aglomeraciones de gente en las calles del centro de Zamora. Ya hubo un anticipo con el encendido de las luces el pasado 28 de noviembre, cuando cientos de personas abarrotaron la Plaza Mayor y sus alrededores para ver el espectáculo de luz y sonido, y la escena puede repetirse en los próximos días. Por eso, una zamorana ha reflexionado sobre la presencia policial en las calles de la ciudad.

"Escribo este post para encontrar respuesta, no para buscar confrontamiento", anticipa en las primeras palabras de su texto publicado en la red social Facebook. Esta zamorana estuvo haciendo compras en otra ciudad y apreció la presencia de varias parejas de policía patrullando por las principales calles y "aportando seguridad a quien los ve". "Me produjo una sensación de tranquilidad", asegura esta usuaria.

Sin embargo, no aprecia que suceda igual en Zamora: "Yo no recuerdo ver algo así en Zamora en los últimos meses, la verdad. A diario veo algunas patrullas de la Policía Nacional, pero de continuo no. Y aclaro que paso entre cinco y diez veces por el centro a diario. Me gustaría saber cuál es el motivo sin intención de recibir malas respuestas. Creo que la plantilla de policías municipales en Zamora es suficiente para verlos de vez en cuando por las calles. Y repito: me paso muchas horas al día en la calle", termina el comunicado.

Una sensación que comparten otros zamoranos que han dejado su testimonio en el apartado de comentarios de la publicación. "Tienes toda la razón. Yo también deambulo mucho y no los veo nunca. Se diría que no existen", asegura un zamorano. "Yo también me he preguntado eso muchas veces. A veces, de tarde en tarde, los ves en sus coches por Santa Clara gastando gasolina", añade otra usuaria.

El texto ha adquirido cierta notoriedad, llegando a ojos de Pablo Novo, concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, que ha publicado un extenso comentario:

Zamora es una ciudad con un alto grado de seguridad, tal y como se viene confirmando sucesivamente por parte de la Subdelegación, y eso no es casual: es fruto del trabajo diario y constante de los distintos cuerpos, entre ellos la Policía Municipal. Su labor no se limita a la presencia visible a pie, sino que abarca múltiples funciones (regulación del tráfico y seguridad vial, atención de incidencias ciudadanas -pavimentos en mal estado, comunicación de fallos en la red de alumbrado...- y tareas administrativas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad). Desde la semana pasada, y en función de las contingencias del servicio, nuevamente se le atribuye además a una de las patrullas la labor de realizar recorridos a pie por las principales calles céntricas (Santa Clara, San Torcuato…). Que su trabajo no siempre sea perceptible no implica ausencia, sino una organización del servicio acorde a las necesidades reales de una ciudad segura como Zamora. No obstante, tu percepción ya ha sido trasladada para profundizar más en esta cuestión. Un saludo.

Un comentario para explicar los motivos de que esta zamorana no vea, quizá, con tanta frecuencia patrullas de la policía municipal a pie por el centro de la ciudad, pero asegurando que la seguridad ciudadana no está comprometida y que los servicios del cuerpo se adaptan a las necesidades de Zamora.