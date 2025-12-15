Pillado "in fraganti" en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas

La Policía Nacional de Zamora ha detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada después de que el propietario lo sorprendiera en el interior de su domicilio cuando regresaba de trabajar a última hora de la tarde. Según fuentes policiales, la víctima encontró al individuo —conocido en el barrio por residir en la zona— bajando por la escalera interior de la casa. El intruso trató de huir, pero fue retenido por el morador con la ayuda de un compañero y de varias vecinas, hasta la llegada de los agentes.

Los policías acudieron al lugar en pocos minutos tras la llamada al teléfono de emergencias, localizando al joven aún dentro de la vivienda. Las primeras comprobaciones revelaron que había accedido forzando una ventana, cuyo cristal había roto con ayuda de una piedra.

Piedra utilizada para romper la ventana. / Policía Nacional de Zamora

En el registro realizado, los agentes encontraron una bolsa llena de objetos preparados para ser sustraídos, entre ellos, equipos informáticos, varios teléfonos móviles y productos de alimentación recién comprados por el propietario. Además, la televisión había sido retirada del mueble y el mando a distancia estaba guardado en la mochila del presunto ladrón.

Objetos incautados por el presunto ladrón. / Policía Nacional de Zamora

En libertad con cargos

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posteriormente pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. La investigación continúa abierta para determinar si el joven podría estar implicado en otros robos similares en la zona.

La Policía Nacional recuerda la importancia de reforzar la seguridad en viviendas, asegurando puertas y ventanas incluso en ausencias breves, y de avisar de inmediato al 091 ante cualquier sospecha de intrusión o presencia extraña en portales o zonas comunes.