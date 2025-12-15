La petición de un zamorano para cuidar a los gatos de la explanada del seminario: "¿Tan difícil sería...?"

La comunidad animalista de Zamora es muy reivindicativa y activa en redes sociales. Todas las semanas se realizan publicaciones sobre animales perdidos, en adopción o denuncias por actitudes que atentan contra sus vidas... Lo que haga falta para cuidarlos y respetar sus derechos.

Un zamorano publicaba en las últimas horas una petición que ha tenido mucha repercusión en la red social Facebook. En el texto, pregunta: "¿Tanto cuesta facilitar la llave de la explanada del seminario para alimentar mejor a los gatos?". A continuación, agradece la labor de la voluntaria que alimenta a la colinia de la calle Puerta Nueva, y cuestiona: "¿Tan difícil sería que le dieran la llave de las instalaciones en desuso que pertenecen al seminario menor San Atilano de Zamora?".

Según este zamorano, contar con la llave de la explanada del seminario permitiría alimentar desde dentro y atender a los gatos mejor, como por ejemplo instalando una infraestructura para que no se moje la comida y las casetas adaptadas, "como ya se ha hecho en otros puntos de la ciudad", para que los gatos puedan refugiarse del frío y del agua. "No sé si dicha llave se ha solicitado de manera formal, pero deberían ofrecérsela", añade.

Este amante de los animales aprecia que "no hay nada de valor en este terreno", aunque "quien manda está en su derecho (que respeto), pero no me parece muy acertada su posición", ha escrito. Termina suponiendo que "mi entrada no va a gustar a la curia, y me lloverán las críticas, pero le pido al responsable del seminario que le dé una vuelta al tema".

Son muchos los zamoranos que han valorado su sensibilidad para con los gatos que habitan en esta explanada. "A quien tenga la llave, quizá habría que recordarle que los animalitos, en este caso gatitos callejeros, también son de Dios", ha comentado una zamorana.

Pero, por lo visto, "el problema es que hay un pozo y una piscina dentro de la explanada. ¿Si pasa algo, de quién es la culpa?", aclara un zamorano en el apartado de respuestas. A lo que el autor de la publicación explica que "solo entraría la persona autorizada, como ocurría hace años".