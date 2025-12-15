Nuevo corte de tráfico en Zamora por las obras del Museo de Semana Santa: este es el desvío alternativo

Las obras de construcción del futuro Museo de Semana Santa de Zamora obligarán este martes, 16 de diciembre, a interrumpir el tráfico en la calle Motín de la Trucha. Si acostumbres a circular por esta vía en coche, debes conocer que el cierre estará operativo desde las 7.30 de la mañana hasta las 18.00 horas, según informan desde el Ayuntamiento de Zamora.

Durante este periodo, los vehículos no podrán acceder por la vía afectada, por lo que el tránsito hacia la Ronda de Santa María la Nueva deberá realizarse siguiendo un itinerario alternativo a través de la calle Carniceros, calle Colación y calle Juego de Bolos.

El Ayuntamiento pide a los conductores que planifiquen sus desplazamientos y extremen la precaución durante la jornada mientras continúan los trabajos vinculados a uno de los proyectos culturales más relevantes del casco histórico.

A buen ritmo

Las obras del Museo de Semana Santa están avanzando a buen ritmo en la ciudad. Frente a otras obras que parecen adormecidas, las del Museo denotan una gran actividad, lo que tiene como consecuencia que se vean ya avances en la planta sótano.

Operarios en las obras. / V. G.

Las obras comenzaron de forma efectiva en enero y no concluirán hasta dentro de un año, al que habrá que sumar lo que tarde el proyecto de musealización. Pero sin duda, ver ya algo del esqueleto del edificio levantará el ánimo semanasantero.