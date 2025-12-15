La nueva oficina de turismo de Zamora estará abierta a finales del próximo año

La Diputación de Zamora ha iniciado las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, en la calle Ramos Carrión, tras la firma del acta de replanteo, un trámite que marca el comienzo efectivo de la intervención. La actuación permitirá dotar al edificio de una oficina de turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, cuya apertura está prevista para finales del año 2026.

Al acto de replanteo, asistieron el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, junto a técnicos del área de Obras y responsables de la empresa adjudicataria, Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (Rearasa). Las obras han sido adjudicadas por un importe de 538.342 euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución de siete meses, por lo que debería estar concluidas en el mes de julio del próximo año.

Los trabajos, cuya dirección facultativa de la obra corresponde al arquitecto Marco Antonio Martín Bailón, han comenzado con el acopio de materiales y las tareas previas para iniciar el proyecto que contempla la adecuación de tres despachos, la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal y adaptar el inmueble a su nuevo uso turístico.

Acto de replanteo de las obras en el antiguo Palacio Provincial. | CEDIDA

La solución de accesibilidad se articula mediante la apertura de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta, mediante el rasgado hasta rasante del vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII. En este punto se instalará un elevador de doble embarque a 180º, que salvará los 1,51 metros de diferencia de nivel, además de una escalera de acceso al vestíbulo principal.

En la planta primera se reconfigurarán los actuales aseos para crear un espacio técnico destinado a rack y comunicaciones, un baño accesible y un área privada para el personal.

El programa funcional incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo, despacho independiente, zona de audiovisuales y espacio wifi, vestíbulo con elementos informativos, así como aseo y almacén. Asimismo, se prevén mejoras en eficiencia energética, sectorización de instalaciones, restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar su estructura ni el acceso al resto de dependencias.

Víctor López de la Parte avanzó que, de forma paralela, la Diputación ya trabaja en una segunda fase, que saldrá próximamente a licitación, destinada a la construcción de una sala de exposiciones homologada, capaz de acoger muestras de primer nivel.

Además, se está redactando una tercera fase, que se aprobará previsiblemente a comienzos del próximo año, centrada en el acondicionamiento de las salas nobles del edificio para albergar una exposición permanente de artistas zamoranos. Esta fase incluirá actuaciones en suelos, carpintería, iluminación y otros detalles necesarios para completar el espacio museográfico.