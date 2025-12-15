La niebla cubre Zamora y activa el aviso amarillo
Desde AEMET recomiendan precaución en los desplazamientos
Vanessa Remesal
Zamora vuelve a despertar hoy bajo un manto de niebla que cubre toda la ciudad.
Desde AEMET han activado el aviso amarillo por niebla y visibilidad reducida a 100 metros.
Esta situación vuelve a complicar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. La alerta se mantendrá activa hasta las 12 del mediodía, pero no se descarta que la sitación continúe varias horas.
Ya en la jornada de ayer la niebla fue protagonista, dejando imágenes de postal por toda la ciudad.
Zamora es la reina de la niebla en invierno, debido a la influencia del Duero, que favorece la acumulación de humedad y la formación de nieblas persistentes.
La presencia de bancos densos de niebla puede reducir de forma notable la visión en la carretera y zonas de campo, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante.
También hay aviso amarillo en la provincia de León y Valladolid por bancos de niebla.
