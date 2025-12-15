Marifé Pascual, una vida unida a la escritura en Zamora

La escritura ha sido una constante en su larga vida. Se recuerda escribiendo desde niña. "La muerte de mi padre, un hombre muy culto que también escribía, cuando yo 19 años, me impactó tanto que la escritura se convirtió en una necesidad" afirma con contundencia Marifé Pascual Infestas, quien acaba de publicar su décimo libro titulado "Recuerdos entre poemas", cuyos beneficios irán a Manos Unidas.

Esta mujer, muy activa de sonrisa en el rostro y verbo ágil y preciso, rememora que "ya casada y con los dos hijos un día escribí un poema", unos versos que fueron el germen de más de un millar de poema, de los cuales más de 50 recuerda de memoria.

Ese primer poema, titulado "El burrito”" supuso la puerta de entrada a "Sentimientos", su primer libro, que vio la luz en el año 1981, "en un momento en el que yo no estaba muy bien de salud y me animó a sacarlo la (mítica) periodista Charo Borrego que me llamaba para que recitara poemas".

Trayectoria

Tras este bautismo literario vinieron "Manojo de vivencias", en 1984, "Desde un rincón del alma", "Subiendo la cuesta", "Sigue amaneciendo", en los noventa para en el nuevo siglo ver la luz "Hojas de otoño", "Nace cada día", "Tu cruz, mi cruz", "A mi manera" y, desde hace recientes fechas, "Recuerdos entre poemas".

Marifé Pascual durante la conversación. / J.L.F.

A lo largo de 175 páginas, donde los escritos aparecen clasificados por temáticas como "dedicadas, jocosa, religiosas, Navidad o anécdotas, Marifé Pascual comparte con el lector "recuerdos de mi niñez, y no tan niñez algunos de ellos simpáticos" explica esbozando una amplia sonrisa.

A renglón seguido comenta que este volumen lo integran poemas y relatos "escritos ahora" con la excepción de tres poemas, como el que lo abre "se titula “Soy la niña”, que siempre me ha gustado mucho, y otros dos, que son de otros libros, pero ya lejanos, los demás son inéditos".

Esta nonagenaria, recientemente convertida en bisabuela, gusta de la prosa y el verso. "El poema te tiene que salir, mientras que el relato piensas en algo y te pones a escribir y sigues y sigues...." describe.

La rima

Defiende que la poesía, que "lleva en el alma", tiene que contar con rima, una característica que para lograrla "hay que tener oído, pero tengo la suerte de que sale tras tantos años y sé muy bien cuando un verso tiene más sílabas de la cuenta". Además, estima que "todo que se escribe tiene un fundamento y dice algo porque viene de Dios".

Marifé Pascual con su último libro en la mano. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Marifé define su creación poética como realista, naturalista, humana y religiosa donde no abunda el vocabulario rebuscado ni las metáforas pero "si sale alguna bonita... sobre todo yo quiero que haya rima"

A sus casi 92 años colabora con un centro de día varios días a la semana e incluso forma parte del grupo poético Almena donde reconoce que "he aprendido mucho" y donde le ha tocado leer, algo que no le gusta tanto, a autores muy variados y cita como algunos de sus autores de cabecera a Machado o a Gabriel y Galán. La autora se maneja con el ordenador, pero para este nuevo libro ha contado con el asesoramiento en temas informáticos de "Valeria".

Benéfico

"Recuerdos entre poemas", a la venta en la sede de Manos Unidas y en librerías locales, como Mil Hojas y Jambrina, entre otras, tiene una finalidad benéfica. Si el anterior volumen fue en favor de Cáritas en esta ocasión, el colectivo beneficiado será Manos Unidas.

Marifé Pascual. / J.L.F.

"No quiero tener nada. Yo no soy acaparadora de cosas" señala al tiempo que confiesa que le encanta "visitar yo sola los mercadillos con tranquilidad".

Entre sus proyectos más inmediatos, se encuentra una novela que empezó a escribir hace 30 años. "Quiero acabarla".