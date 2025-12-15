Luis Antonio Pedraza sigue llevando la música zamorana por Argentina: ¿Cuál ha sido su última parada?

Hay ocasiones en los que una misma acción, incluso una de similares características, se repite tantas veces que se convierte en costumbre. Aunque sea de manera temporal, la cultura zamorana se está convirtiendo en un detalle más de Argentina gracias a la gira que está realizando Luis Antonio Pedraza por el país durante este mes de diciembre. Además de los conciertos programados y algún curso que está impartiendo a interesados locales, el artista zamorano también tiene tiempo para dejar su sello en diferentes lugares icónicos del país austral, desde el Glaciar Perito Moreno hasta su parada más reciente, la costa de Mar del Plata.

En el último vídeo publicado en sus redes sociales, Luis Antonio Pedraza deleita a sus seguidores con un vals desde la costa de Mar del Plata. Sentado en una de las esquinas más especiales del Puerto de Mar del Plata, el artista zamorano vuelve a hacer sonar su tamboril y flauta, además de hacer un guiño al entorno local enseñando las magníficas vistas de esta zona. A pocos metros de su presencia, aunque no se llegue a apreciar, se erige desde la Estatua de San Salvador, patrono de los marineros, uno de los 'Cristos' más icónicos de toda Argentina y que fue creado en 1980 por el escultor Emilio Manescau.

Pedraza tuvo una de las paradas de su gira por Argentina este pasado sábado en Mar del Plata, donde dio nuevamente muestra de la cultura zamorana en el Centro Castilla y León de la cuarta ciudad de Argentina. Anteriormente, también se ha podido ver en sus redes sociales otros guiños a Zamora y a su buena relación con el país sudamericano, con divertidos vídeos grabados en otros lugares de relevancia como el río Parana a su paso por Rosario o la Ciudad de Bolívar. La 'tournee' del músico zamorano por tierras argentinas acabará este próximo miércoles, cuando sus instrumentos resuenen en Buenos Aires. Concretamente, en la Parroquía de Nuestra Señora de Montserrat.

¿Quién es Luis Antonio Pedraza?

Nacido en 1983 y afincado en Zamora desde niño, Pedraza está especializado en la flauta de tres agujeros y el tamboril, además de otras gaitas y percusiones del noroeste peninsular. Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y diplomado en Educación Musical y Educación Especial, compagina su trabajo como profesor de música con una intensa actividad concertística y pedagógica centrada en la recuperación y difusión del folklore de Zamora, León y Castilla y León. A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos como En Clave Folk, Músicas da Raya, Rebambalancha, De Mano en Mano o Fierro, y ha colaborado con formaciones y artistas destacados del panorama folk.