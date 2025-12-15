Lotería de Navidad 2025 en Zamora: guía completa (horarios, premios, dónde comprar, cómo cobrar...)

Es una fecha especial. Aunque no sea un día que esté marcado de un color diferente en el calendario, a lo largo de la mañana del 22 de diciembre las tornas cambian y se convierte en una jornada festiva para infinidad de personas. Hasta ese momento, nadie sabe donde se va a celebrar, ni quienes serán los protagonistas de estos festejos... pero está claro que 'El Gordo' caerá en algún lugar de España. Este dato, claro está, incluye también a una provincia como Zamora, esa del prefijo 980 en el teléfono o el 49 en el código postal. Una especie de números de la suerte de los que hablaremos en otro momento. Ahora, es momento de tener claro como funciona el sorteo.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que esté año es conocido también como el '102/25' por su numeración dentro del listado anual, arrancará como es costumbre a las 09:00 horas. Con todos los números en el bombo mayor y todos los premios en el bombo pequeño, desde ese preciso instante miles de españoles estarán pegados al televisor, la radio o las redes sociales para ver si -esta vez sí- consiguen uno de los ansiados premios. Asimismo, es el sorteo más largo de cuantos componen el calendario de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Su duración aproximada es de 4 horas, por lo que la esperanza se mantiene viva hasta las 13:00 del mediodía.

A nadie pilla por sorpresa que el bombo 'grande', el de los números que entran en el sorteo, contiene 100.000 bolas repartidas entre la misma cantidad de posibles combinaciones. Lo que mucha gente desconoce es cuantos premios se introducen en el bombo 'pequeño'... y cuya respuesta es 1807. Estos multiplicadores de la felicidad se reparten de la siguiente manera: un primer premio (400.000 euros al décimo), un segundo premio (125.000), un tercer premio (50.000), dos cuartos premios (20.000), ocho quintos premios (6.000) y 1.794 pedreas (100 euros). Además, aunque no sea de manera directa, también existen premios por aproximaciones y últimas cifras coincidentes.

Administraciones en Zamora

España cuenta con alrededor de 4.000 administraciones de lotería o puntos de venta autorizados. En el caso de Zamora, la provincia cuenta con 105 sitios donde adquirir un décimo de manera presencial, repartidos entre los 33 de la capital y 72 en el resto de municipios. Sin salir de las calles de la 'Perla del Duero', los lugares que tienen el reconocimiento de administración se sitúan en las siguientes direcciones: avenida Requejo, 1 (nº 1); calle Santa Clara, 14 (nº 2); avenida de Portugal, 8 (nº 3); calle San Torcuato, 25 (nº 4); calle Martínez Villergas, 8 (nº 5); calle Pablo Morillo, 3 (nº 7), calle Renova, 10 (nº 8); Centro Comercial Valderaduey (nº 9) y avenida Cardenal Cisneros, 50 (nº 10).

El listado de puntos de venta también sirve para tener claro donde podremos cobrar nuestros décimos premiados, teniendo en 2.000 euros la cuantía máxima en estos casos. Si fuera superior, sería necesario acudir a alguna de las entidades financieras autorizadas por SELAE (Loterías y Apuestas del Estado). Esta segunda lista es mucho más corta que la anterior, pues a nivel nacional solo se permite el abono de estos premios en dos grandes entidades bancarias: BBVA y CaixaBank. Pasar ese dinero a nuestra cuenta primigenia será harina de otro costal... pero, al menos, será una decisión a tomar con una sonrisa de oreja a oreja.