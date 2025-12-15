Los huertos urbanos que oculta la calle Balborraz de Zamora, así han quedado tras la remodelación
La actuación llevada a cabo a través del programa Renaturaliza ha permitido habilitar 22 zonas de cultivo en un lateral de una de las calles más fotografiada por los turistas de la ciudad
Ocultos en una de las calles más fotografiada por los turistas que se acercan a Zamora, los huertos urbanos de Balborraz muestran una renovada imagen gracias a la actuación acometida a través del proyecto Renaturaliza.
El concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, ha presentado este lunes por la mañana las mejoras acometidas en esa zona de cultivo situada en un lateral de la calle que sale de la Plaza Mayor, donde una treintena de personas utilizan una parcela de propiedad municipal para cultivar verduras y hortalizas.
Se trata de una intervención que refuerza el uso social, ambiental y comunitario de ese terreno municipal que estaba yermo hasta que hace cuatro años arrancó el proyecto de microhuertos de Balborraz. La iniciativa se ve ahora reforzada con la mejora de esa dotación comunitaria a través del Renaturaliza.
Para ello, se ha acometido una actuación que ha costado cerca de 31.000 euros y que se ha llevado a cabo en una parcela de 610 metros cuadrados en la que se han reordenado los bancales, se han acondicionado caminos interiores o se ha instalado una nueva caseta para guardar los aperos. También se ha renovado por completo la instalación de riego, con una red enterrada, arquetas, tomas individuales y programador automático del riego para optimizar el uso del agua y facilitar la gestión del huerto. Igualmente, se han creado tres nuevas composteras para favorecer el aprovechamiento de los restos vegetales, entre otras mejoras.
Esta actuación del proyecto Renaturaliza se enmarca en el fomento de los huertos urbanos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zamora, que igualmente tiene otra zona de plantación urbana en la antigua prisión provincial de la carretera de Almaraz y un huerto infantil en la zona de Valorio.
Del mismo modo, la remodelación en la finca de la Josa incluye una actuación en los huertos urbanos existentes en ese terreno que es de la asociación vecinal del barrio, pero que pasará a ser de disfrute de toda la ciudadanía gracias al acuerdo alcanzado con el Consistorio. Entre otros espacios, la mejora en la Josa incluye esos huertos. Tomates y pimientos como los del pueblo, en pleno casco urbano de Zamora.
