No te fíes del cartel de "libre-ocupado" del parking de la Constitución en Zamora: está averiado

¿Libre o completo? "El luminoso no funciona... perdonen las molestias". Con este cartel improvisado sobre un folio plastificado pegado con celofán a un cartón, el parking subterráneo de la plaza de la Constitución de Zamora avisa a sus usuarios sobre una situación que puede ocasionar más de una complicación a los conductores: ¿Cuándo está realmente libre?.

Los conductores que este domingo han accedido al parking de La Constitución, en pleno centro de Zamora capital, se han encontrado con esta escena. Si bien es cierto que es muy raro que el aparcamiento esté completo -salvo en periodos vacacionales-, lo que está claro es que el luminoso que indica si hay plazas disponibles no es de fiar.

Cartel informativo en el parking de la Constitución de Zamora. / Cedida

La situación deberá de ser reconducida pronto ya que se acercan las fechas navideñas y es habitual que durante los periodos festivos el aparcamiento esté completo... aunque indique que está libre. El personal que trabaja en el parking deberá de ser el encargado de regular la situación hasta que la avería electrónica sea solucionada por completo.

Otros problemas

No es la primera vez que los trabajadores del parking tiran de folio y celo para avisar sobre alguna avería. Durante varios meses el ascensor por el que se accede al aparcamiento tuvo colgado el cartel "ascensor fuera de servicio" hasta el punto de pasarse más tiempo estropeado que en funcionamiento.

Cartel colgado en el ascensor durante meses pasados. / Cedida

La situación generó indignación entre los usuarios del soterrado, no tanto de la clientela general -para la que no supone esfuerzo alguno bajar unas cuantas escaleras- como para aquellos que se manejan en silla de ruedas, con carritos de la compra o con cochecitos de bebé.