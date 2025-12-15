No te fíes del cartel de "libre-ocupado" del parking de la Constitución en Zamora: está averiado
Rocambolesca situación en un aparcamiento subterráneo del centro de la ciudad: ¿Cuándo está realmente disponible y cuándo no?
¿Libre o completo? "El luminoso no funciona... perdonen las molestias". Con este cartel improvisado sobre un folio plastificado pegado con celofán a un cartón, el parking subterráneo de la plaza de la Constitución de Zamora avisa a sus usuarios sobre una situación que puede ocasionar más de una complicación a los conductores: ¿Cuándo está realmente libre?.
Los conductores que este domingo han accedido al parking de La Constitución, en pleno centro de Zamora capital, se han encontrado con esta escena. Si bien es cierto que es muy raro que el aparcamiento esté completo -salvo en periodos vacacionales-, lo que está claro es que el luminoso que indica si hay plazas disponibles no es de fiar.
La situación deberá de ser reconducida pronto ya que se acercan las fechas navideñas y es habitual que durante los periodos festivos el aparcamiento esté completo... aunque indique que está libre. El personal que trabaja en el parking deberá de ser el encargado de regular la situación hasta que la avería electrónica sea solucionada por completo.
Otros problemas
No es la primera vez que los trabajadores del parking tiran de folio y celo para avisar sobre alguna avería. Durante varios meses el ascensor por el que se accede al aparcamiento tuvo colgado el cartel "ascensor fuera de servicio" hasta el punto de pasarse más tiempo estropeado que en funcionamiento.
La situación generó indignación entre los usuarios del soterrado, no tanto de la clientela general -para la que no supone esfuerzo alguno bajar unas cuantas escaleras- como para aquellos que se manejan en silla de ruedas, con carritos de la compra o con cochecitos de bebé.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- Rafaela Caballero Villalón, agricultura, ganadera y hostelera: "No llegué a ver el sol salir porque ya estaba trabajando en el campo"