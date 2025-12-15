Las bicis para personas con poca movilidad, en Zamora en primavera

La Asociación en bici sin edad de Zamora está empezando a echar a andar con la vista puesta en primavera para la puesta en marcha de los paseos inclusivos, que consisten en llevar a dar una vuelta en un triciclo adaptado a personas mayores o con movilidad reducida. Se trata, indica Fernando Mesonero, uno de los promotores de la iniciativa, de que las personas que se encuentren solas o con problemas de movilidad puedan salir a dar una vuelta en compañía gracias a los voluntarios y a estos vehículos, una especie de bicicletas eléctricas de tres ruedas, con capacidad para dos pasajeros además del ciclista que lo conduce.

El primer vehículo se espera que llegue a Zamora en primavera y para entonces se supone que ya habrá un grupo de casi 40 voluntarios para que los paseos se puedan llevar a cabo. De momento ya se celebraba este pasado fin de semana una primera formación en las pistas de Tráfico de la avenida de Príncipe de Asturias, monitorizadas por voluntarios de una asociación similar que ya funciona en La Coruña.

Los voluntarios se familiarizan con el manejo del triciclo adaptado. / Alba Prieto / LZA

En esa formación participó ya un grupo de voluntarios que recibieron enseñanzas y entrenamiento sobre las normas de circulación y el manejo de las bicicletas, además de dar unos primeros paseos experimentales dirigidos por los gallegos y empezar a esbozar una primera organización de la actividad.

También se sacaron los vehículos por distintos lugares de la ciudad, como la residencia juvenil Doña Urraca o la Plaza Mayor, con el fin de que los ciudadanos puedan ver cómo funciona esta nueva iniciativa.

Asociación

Mesonero indica que la filosofía de estos servicios viene de Noruega y los países nórdicos se ha extendido ya en muchos lugares de España y el mundo.

En Zamora se ha creado a la asociación, que está la registrada, y está realizando los trámites para figurar entre las entidades con finalidad social, con el fin de poder recibir apoyos institucionales. La idea es que el servicio sea gratuito y que tampoco los voluntarios cobren nada, pero que se puedan recibir ayudas públicas y privadas para, por ejemplo, poder adquirir más vehículos.