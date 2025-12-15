El belenismo y la Semana Santa en Zamora

La familia Vidales, integrada por tres generaciones de belenistas, han llevado a cabo los montajes de varios de los belenes que pueden ya descubrirse en la ciudad.

En la propuesta planteada en la iglesia de Santiago del Burgo para la Penitente Hermandad de Jesús Yacente han apostado por un gran Sacromonte de alcornoque natural y musgo seco donde han situado el portal y las figuras antiguas de la Escuela de Olot, pertenecientes a la colección de la familia Alba.

La propuesta de Santiago del Burgo. / Cedida

En San José Obrero han realizado una escena, con alcornoque natural, donde figura la caravana de los reyes, unos pastores y el Misterio con figuras de Olot cedidas al Yacente por Fundos.

Santo Entierro

En cuanto al nacimiento colocado en la casa cofrade del Santo Entierro, los belenistas han diseñado "un belén tradicional hebreo" sintetiza José Vidales. En él aparece una pequeña ciudad por donde transita la caravana de los Reyes Magos y el misterio con piezas de José Luis Mayor Lebrija de la colección de la familia Vidales.

Montaje de San José Obrero. / Cedida

Otros montajes

Estos belenistas también han realizado, entre otros, un belén napolitano exhibido en el Museo Etnográfico de Castilla y León dentro de "Portal 4", el del colegio de la Candelaria o el montado en la Policía Municipal.