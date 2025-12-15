Belenes
El belenismo y la Semana Santa en Zamora
La familia Vidales monta un nacimiento para la Real Cofradía del Santo Entierro en su sede y dos para el Yacente, uno en el templo de San José Obrero y el otro, en la iglesia de Santiago del Burgo
La familia Vidales, integrada por tres generaciones de belenistas, han llevado a cabo los montajes de varios de los belenes que pueden ya descubrirse en la ciudad.
En la propuesta planteada en la iglesia de Santiago del Burgo para la Penitente Hermandad de Jesús Yacente han apostado por un gran Sacromonte de alcornoque natural y musgo seco donde han situado el portal y las figuras antiguas de la Escuela de Olot, pertenecientes a la colección de la familia Alba.
En San José Obrero han realizado una escena, con alcornoque natural, donde figura la caravana de los reyes, unos pastores y el Misterio con figuras de Olot cedidas al Yacente por Fundos.
Santo Entierro
En cuanto al nacimiento colocado en la casa cofrade del Santo Entierro, los belenistas han diseñado "un belén tradicional hebreo" sintetiza José Vidales. En él aparece una pequeña ciudad por donde transita la caravana de los Reyes Magos y el misterio con piezas de José Luis Mayor Lebrija de la colección de la familia Vidales.
Otros montajes
Estos belenistas también han realizado, entre otros, un belén napolitano exhibido en el Museo Etnográfico de Castilla y León dentro de "Portal 4", el del colegio de la Candelaria o el montado en la Policía Municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- El juez de Zamora denunciado al CGPJ se negó a aplazar un juicio a otro abogado hospitalizado con ictus
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- Rafaela Caballero Villalón, agricultura, ganadera y hostelera: "No llegué a ver el sol salir porque ya estaba trabajando en el campo"