El asfaltado de la avenida de Galicia, último gran frente de las obras de humanización de las travesías de Zamora

Los trabajos de asfaltado de la avenida de Galicia y su prolongación hasta la Puerta de la Feria suponen que el grueso de las obras de humanización de las travesías de la ciudad estarán concluidos antes de final de año.

Confluencia con la nueva glorieta de la Cuesta del Bolón. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Son unas obras que por su propia naturaleza obligan a cortar por tramos la calzada, lo que provocará que sobre todo a los automovilistas tengan que buscar alternativas de recorrido por las calles adyacentes como ha sucedido, por cierto, desde el comienzo de los trabajos.

Además a última hora se consiguió una partida adicional de 400.000 euros con el fin de que la capa de asfalto sea más gruesa de la prevista y también para, a petición de los comerciantes, dotar de vallas de seguridad a las aceras con mayor cantidad de gente (por ejemplo, bares con terrazas). Esto hace que haya aún actuaciones en algunas partes del tramo. En todo caso las obras de extendido del asfaltado suelen ser relativamente rápidas, aunque eso si, incompatibles con el tráfico rodado en las zonas de actuación.

Tramo fresado a la espera de asfaltado / JOSE LUIS FERNANDEZ

Puntos problemáticos, como se ha visto también en las obras de Cardenal Cisneros y la avenida de Requejo, son las rotondas, debido a que su asfaltado suele conllevar la necesidad de cortar cruces complejos.

Hay que tener en cuenta que la Cuesta de la Morana y la avenida de Galicia son el acceso a la parte alta de San Lázaro y a San José Obrero, además del polígono industrial y la salida norte de Zamora, lo que hace que estas vías soporten una importante cantidad de tráfico.