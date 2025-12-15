Adiós a un amigo

Querido José Luis: El pasado día 4 de diciembre en una llamada telefónica me informan que nos has abandonado.

Desde mi última visita a Zamora, en el pasado mes de abril, al preguntar por ti sabía que tu salud no era buena. ¡Nadie nos librará de esta eterna verdad!

Te recuerdo como amigo y como profesional. Naces de la madera en el taller de tu padre en Benavente. Tus inicios vislumbran una gran imaginación, estableciendo un dialogo con el hierro que será tu materia definitiva para expresar y plasmar tus inquietudes. Supongo que aprendiste a doblarlo en el taller de forja de nuestro paisano Pedro Ramos ubicado en Arganda, y tutelado por el fraile dominico, el padre Aguilar, cuando en plena juventud te brindan la oportunidad de realizar una custodia para una exposición de Arte Sacro en Alemania. Te apartaste de las ideas que imperaban en los talleres de arte religioso. Aquí radica tu esencia a la hora de parir tu idea. Te abstraes de lo manido y tu imaginación vuela. Lo ves, lo dibujas y por último le das cuerpo tridimensional. Estos 3 elementos son indispensables en todas las realizaciones. La idea plasmada en el dibujo puede atarte o de lo contrario sirve de base para salirte de él y dar el sentido espacial creativo de dar aire a la obra. Vibras y transmites al hierro tu poderosa fogosidad añadiendo elementos rocosos que engarzas formando un conjunto espacial armónico y a su vez creativo.

Me recreo en el análisis de la custodia como una más de las muchas obras que realizaste. Sé que tus creaciones están estudiadas y bien catalogadas. José Luis, me rindo a la creatividad que proyectas en el hierro como materia que mejor va a tu espíritu. Tu alma vibra con el fuego que comprimes en la materia con la que te expresas. Le das vida a la sensibilidad en tu obra. Me recuerdas a nuestro Pablo Gargallo (salvando las distancias), distinto, diferente y capaz dar vida al hierro, con ese lenguaje que expresas a través de ese material pasado por el fuego de la fragua.

Nos dejas un legado intenso y extenso para su estudio por ese interés de creación que llevas dentro de tu alma. Mereces un gran espacio para la contemplación de tu obra, espacio de redención que aquí en nuestra querida Zamora solo está reservado para un autor...

En mi mente está el recuerdo de tu última exposición en la sala Santa Lucía llena de ideas, de dibujos, en ellos afloraba el hierro como esencia y este te atenazaba en el dibujo consustancial a la creación, gran cualidad.

Por último, recuerdo la acogida en tu estudio en San Marcial junto a tu mujer Marianela, acompañado de mi amigo Ángel De la Rosa, allí nos enseñabas con amor y amabilidad todo lo que en él había y con esa locuacidad que siempre te definió nos dijiste: "por haberme aguantado estas dos horas, estáis invitados a comer en el bar del pueblo".

Querido José Luis, con este breve relato me despido de ti, y mando un abrazo a tu mujer, que sé fue tu gran compañera de viaje, y a tus hijos, a los que doy mi sentido pésame y me pongo a su disposición. Descansa en paz, José Luis Alonso Coomonte.

P.D. Es mucho José Luis, para este relato de despedida tan corto.