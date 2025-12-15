El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido algún detalle más de cómo tiene previsto restablecer el tren de mañana en la estación de alta velocidad de Sanabria, que vendría dada a raíz de una mejora de las comunicaciones ferroviarias entre Lugo y Madrid.

La agencia Ical se hizo eco de las declaraciones del ministro en una entrevista concedida a un medio regional, en la señala que es necesario adoptar "algún cambio" en las comunicaciones con Lugo, lo que servirá "probablemente", según se anunciará en breve, para "poder poner una frecuencia pronto por la mañana", en Sanabria, sobre todo de comunicación vía alta velocidad con Zamora, porque "dicen que esa frecuencia es la que más se utilizaba para ir al médico, las gestiones que tenía que hacer la gente en Zamora, y también va a servir para conectar con otros servicios de alta velocidad".

La modificación de horarios del 9 de junio no solo tuvo como consecuencia la pérdida de paradas de AVE y frecuencias en Sanabria y otro sin fin de estaciones de Galicia y Castilla y León, sino que también provocó que Lugo se quedara con un solo tren a Madrid, ya que únicamente quedó un Alvia para cubrir el servicio que no fue sustituido por los Avril.

Así, el primer y único tren del día que parte directo de Lugo a Madrid sale a las 11.15 horas de esa capital gallega y arriba a Madrid a las 16.00 horas. Este tren para en Sanabria a las 14.01 horas y en Zamora a las 14.36 horas camino de Madrid.

En su día se habló de fletar un tren desde Lugo que llegara a las 13.00 horas a Madrid, idea que no se ha concretado. Con esta hipótesis este tren saldría de Lugo a las 8.15 horas y pararía en Sanabria a las 11.01. Sería un avance con respecto a los horarios actuales, ya que el primero sale hacia Zamora a las 12.27 horas pero insuficiente, ya que llegar a las 11.30 horas a la capital no sirve, desde luego, para acudir a una cita médica. Cabe la posibilidad, claro, de que el tren de Lugo se adelante aún mas.

Y desde luego lo que no resuelve es llegar a Sanabria a primera hora para un horario laboral.