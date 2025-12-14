Zamora pierde a José Luis Viloria García, uno de sus grandes cineastas

Zamora pierde a uno de las pocas personas nacidas en esta provincia y vinculadas profesionalmente al cine.

El director, realizador y guionista José Luis Viloria García ha fallecido en la localidad madrileña de Cercedilla a los 96 años tras una larga enfermedad, según ha comunicado su familia.

Nació en la capital el 11 de noviembre de 1929, este nieto del arquitecto Segundo Viloria, autor del Mercado de Abastos de Zamora, siempre sintió gran arraigo y cariño por la ciudad que siempre estuvo presente en su vida profesional.

Orson Welles y el zamorano. / Cedida

José Luis Viloria García, que perteneció a una generación de directores, gestada en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, donde cursó dirección cinematográfica, tras el revulsivo que supusieron para el Séptimo Arte en España las Conversaciones Cinematográficas de Salamanca de mediados de los años 50, impulsadas por Basilio Martín Patino.

Trayectoria

Su obra como director, realizador y guionista, tanto en cine comercial, industrial o televisión, es muy diversa.

Obtuvo la Espiga de Oro en el Festival Internacional de Cine de Valladoliden 1961 por su cortometraje "Zamora, del llano a la cumbre", escrito por Claudio Rodríguez, con quien le unía una fuerte amistad. De hecho, años más tarde, ahondó en esta creación dentro las IV Jornadas Claudio Rodríguez, organizadas desde el Seminario que trabaja para dar a conocer y poner en valor la obra del poeta zamorano.

La mayor parte de su trayectoria profesional estuvo unida a Televisión Española, donde trabajó como director, realizador y guionista en documentales, reportajes y múltiples series desde finales de los años 70 hasta su jubilación.

El cineasta José Luis Viloria en una comida. / Cedida

Para empresas privadas efectúo películas y documentales como "Silos, memoria viva. Milenario de Santo Domingo 2001"; "Pedro Póveda: el grito y el silencio"; "El canto mozárabe"; "Las Edades del Hombre. El Burgo de Osma y Palencia", entre otros muchos.

Largos

Dirigió un par de largometrajes, la comedia "El rapto de T.T." y "Los diablos rojos" que se presentó al IV Certamen Internacional de Cine y TV para niños de Gijón, barajándose como la favorita para conseguir el galardón, aunque finamente no lo lograría.

José Luis Viloria García. / Cedida

Literatura

Viloria García también cultivó la literatura.

Su primera novela fue "Oyó gemir el mar", publicada en 2009. Dos años más tarde apareció "La mirada herida", la adaptación de uno de sus guiones cinematográficos e incluso el pasado año vio la luz su último título "Desde lo profundo te grité", una novela sobre un sacerdote escondido en una buhardilla en los primeros días de la Guerra Civil.