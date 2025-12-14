El tradicional ramo leonés cobra protagonismo en las calles de la capital zamorana

"De noche se apartó el mundo, y de noche entras en el cielo, el cielo nace en un baile, el sagrado Nacimiento…", con estos versos comienza el texto que luce ya el panel informativo del monumental ramo leonés que luce ya la ciudad de Zamora. Lo cierto es que con la llegada de las fiestas de Navidad, los espacios públicos y los comercios van mostrando distintas decoraciones navideñas. Cada localidad, cada zona urbana o rural, e incluso cada familia, eligen los adornos que mejor representan sus gustos, sus creencias o las tradiciones que han heredado.

Durante mucho tiempo, la escena del Belén ha sido el símbolo más habitual de la Navidad cristiana, ya que recuerda el nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos. Pero en muchos lugares convive con otros elementos decorativos. Es el caso del árbol de Navidad o del ramo leonés, una costumbre que procede de tiempos anteriores al cristianismo, pero que con los años fue asumida por la Iglesia.

Este ramo se llevaba a la iglesia como ofrenda al Niño Dios y se acompañaba de un canto en el que se repasaban los momentos más importantes de su vida, desde el nacimiento hasta sus milagros y su muerte. Antes de ese acto, el ramo se preparaba con esmero, decorándolo con flores, dulces tradicionales, cintas, telas, velas y frutas propias de la estación. Los ramos con características similares cuentan con su propia identidad en distintos lugares del antiguo Reino de León.

Son numerosos los pueblos de la provincia de Zamora en los que el ramo leonés toma protagonismo en las calles, casas y establecimientos y Zamora, que hizo una apuesta importante el pasado año por recuperar esta tradición casi perdida en la ciudad, este año vuelve con más actos y dándole una vistosidad especial.

Ramo leonés monumental, según la tradición de Carbajales de Alba. / L. O. Z.

Ruta urbana

Organizada por el Ayuntamiento de Zamora y la Agrupación Belenista La Morana, Zamora prepara una Ruta Urbana de ramos que estará lista desde mañana y hasta el día 6 de enero en distintos establecimientos, escaparates y en puntos estratégicos de la capital. De esta ruta forma parte el ramo monumental que, si en la edición pasada se situó en la zona de la iglesia del Santiago el Burgo, en esta ocasión puede verse frente al Palacio de los Momos, en la Plaza de Zorrilla. Es una estructura de madera de forma triangular de siete metros de altura creada por la Asociación Belenista La Morana, que ha tenido en cuenta la tradición de Carbajales de Alba. La recreación es de Francisco Rodríguez Pascual.

La exposición de Ramos de Navidad puede verse en la ruta por la Comisaría de la Policía nacional, Plaza de Santa Ana, en la Calle Magistral Romero 3, en Calle San Torcuato 20, en la sede de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, en la Calle Renova, 9, en Calle San Andrés, 6, en la Comisaría de la Policía Municipal, en el Etnográfico de Castilla y León, en la Rúa de los francos, 23 y en la sede de La Real Cofradía del Santo Entierro. En la ruta establecida se podrán ver ejemplares de Ramos basados en diferentes zonas de la provincia, como los valles de Benavente, Tábara, Carbajales de Alba, Robledo de Sanabria y otros típicos de zonas de la provincia de León. Ramos que varían tanto en estructura como en ornamentación y que van desde las más simples a otras más complejas.

Taller didáctico

Para garantizar la continuidad de esta tradición La Morana pone en marcha un taller didáctico infantil y otro juvenil gratuitos, con 25 plazas cada uno, para enseñar a construir los ramos con la confección incluida del soporte sobre el que se van colocando adornos y alimentos como panes, roscas y rosquillas, además de las velas. La actividad está prevista para los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, para edades de 8 a 14 años y de 15 a 25 años. El horario del taller infantil es de 10.30 a 12.00 horas y el juvenil de 12.00 a 13.30 horas en la sede de la Agrupación Belenista, en la Bajada de San Pablo. Las inscripciones deben hacerse en la web lineazamora.es.

Además un gran pasacalles mostrará esta tradición el día 20 desde La Marina a las 18.30 horas, hasta la Plaza de Viriato. En esta actividad se espera la participación de unas cuatrocientas personas que irán ataviadas con trajes típicos. El desfile estará amenizado con la música de la Escuela de Folklore de Zamora, de Aulas de Puebla de Sanabria y Benavente, de integrantes Asociación Música y Tradición Popular de Zamora que interpretarán ramos, Villancicos, logas y cantares navideños.