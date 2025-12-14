Teo Hernando, presidente de la Vera Cruz: "Cogí una cofradía en quiebra y la dejo con superávit"

"Nos encontramos una cofradía en quiebra. Nos tocó hacer una auditoría, reclamar patrimonio distraído.... Los primeros años no tuvimos dinero e incluso al llegar tuve que poner mil euros para pagar la hipoteca del local y la dejo con un superávit" declaró el sábado el presidente de la Cofradía de la Vera Cruz, Teo Hernando, con motivo de la asamblea celebrada en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Cuentas

La extraordinaria tuvo lugar porque "tengo que responder yo por las cuentas de la Vera Cruz, no quien asuma ahora la cofradía" esgrimió. Las finanzas, respaldadas "por unanimidad" al igual que el acta de la asamblea anterior, arrojan un superávit en 2025 de 18.000 euros mientras que en la partida de gastos destaca la partida de 12.000 que costó el arreglo de la fachada de la sede.

Balance

En un rápido balance Hernando subrayó que "han sido doce años inolvidables, porque además de ser mi cofradía me he encontrado con un grupo que me ha ayudado mucho". "Hemos conseguido pacificar la cofradía, que era mi mayor reto cuando llegamos a la cofradía", sostuvo.

Aludió también a que "le hemos devuelto la dignidad, porque estábamos con cuatro bandas en el año 2012 y desde el primer año hemos salido con nueve bandas pagadas con nuestros recursos porque desde 2010 la Junta por Semana Santa impuso la autonomía de las cofradías".

Pasos

Respecto a la distribución de los pasos al tirarse el Museo, que conllevó innumerables reuniones, "es una cuestión que surgió y había que solucionarla", apreció.

Prosiguió que "nos ha tocado lidiar con eso porque para eso me eligieron" y reconoció que "no fue la solución que nosotros hubiésemos querido". También recordó que "nos impusieron marcharnos de San Andrés", donde estaba el grueso de los pasos de la cofradía ahora cobigados en la carpa de San Bernabé.

No logrado

Abandona la presidencia de la Vera Cruz con una espinita, no haber podido afrontar una nueva mesa para El Prendimiento. La nueva estructura "económicamente es prácticamente las cuotas de un año". Tampoco ha podido comprar "faroles para algunos pasos porque en Zamora no hemos encontrado a nadie que nos los hiciera y en Andalucía era muy caros".

Junta pro Semana Santa

Tiene claro que ahora dará un paso a un lado en la cofradía y "si en un futuro me pide alguien que le ayude en algo, lo haré". Hernando anunció que seguirá como secretario de la Junta pro Semana Santa de Zamora, un cargo de confianza. Su reto ahora es "ayudar a Israel (López , a conseguir la musealización para el Museo de Semana Santa, su gestión y su apertura".