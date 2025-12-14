La tecnología de los cuidados llega a 400 viviendas de pueblos de Zamora

En los últimos cinco años, la Diputación de Zamora ha logrado acercar la tecnología aplicada al ámbito de los cuidados a más de 400 hogares rurales gracias al desarrollo de los proyectos Silver. Estrategia pionera orientada a mejorar la calidad de vida, la seguridad y la autonomía de las personas mayores que habitan en los pueblos de la provincia. Los programas han contado con financiación de la propia institución provincial, fondos europeos, así como subvenciones de la Junta de Castilla y León y la colaboración directa de ayuntamientos que han apostado por dar continuidad a esta experiencia.

Proyectos que se han extendido por distintas comarcas zamoranas alcanzando diecisiete municipios de Tierra de Campos-Pan-Lampreana, cinco localidades de Sayago y ocho de Aliste y Sanabria.

Impacto del programa que se traduce, de manera práctica, en la instalación de dispositivos tecnológicos avanzados en los domicilios de personas mayores, siempre adaptados a sus necesidades y respetando su intimidad. Sensores de presencia y movimiento, detectores de apertura de puertas, relojes inteligentes con geolocalización y detección de caídas, tablets de videoasistencia y equipos de telemedicina que permiten realizar un seguimiento preventivo de la actividad diaria y del estado de salud de los usuarios.

Entre ellos, uno de los elementos clave del programa es el dispositivo sanitario "Home Doctor" que facilita la toma de constantes vitales desde el propio domicilio y permite el contacto directo con profesionales médicos mediante videollamada. Herramienta que ha resultado especialmente útil en zonas con difícil acceso a recursos sanitarios, reforzando la atención preventiva y reduciendo situaciones de riesgo.

Junto a la tecnología, desde el área de Emprendimiento y Fondos Europeos de la Diputación de Zamora, se ha impulsado también la creación de la figura del cuidador silver, un perfil profesional formado específicamente para trabajar en el entorno rural. En total, se han formado 28 cuidadoras silver que han sido capacitadas para acompañar a los mayores, supervisar el uso de la tecnología, detectar posibles incidencias y ofrecer apoyo emocional, convirtiéndose en un elemento esencial para el éxito del proyecto.

Programa con resultados altamente positivos, tal y como confirman la totalidad de los usuarios participantes que ha manifestado su deseo de continuar con el servicio una vez finalizadas las fases piloto, destacando el aumento de la sensación de seguridad, la reducción de la soledad y la mejora del bienestar emocional. Además, el programa ha permitido que muchas personas mayores puedan prolongar su permanencia en sus hogares, manteniendo su autonomía y retrasando el ingreso en residencias.

Amparo Enríquez, en una mesa del VII Congreso Silver Economy. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

"Todos los usuarios han querido continuar con la experiencia por lo que se han buscado vías para poder mantener el funcionamiento de los aparatos en los hogares y que la gente no quedara desprotegida", detalla Amparo Enríquez, experta en Tics Silver y técnico del área de Emprendimiento y Fondos Europeos en la Diputación Provincial de Zamora. Respecto a su valoración emocional, añade que han tenido "un sentimiento de seguridad y tranquilidad cuando se quedan solos en los domicilios", lo que "ha mejorado muchísimo la autoestima y la confianza a la hora de relacionarse con los demás y con las familias" e "incluso tienen más ilusión por salir y comunicarse con el resto de vecinos", relata.

Un apoyo emocional que hace que se sientan acompañados, "que es casi lo que más valoran" porque les ha hecho estar "mucho más felices, mucho menos aislados y mucho menos solos", subraya. Inclusión social que les "devuelve la sensación de ser útiles y de que pueden colaborar con otros usuarios y pueden sociabilizar a través de los talleres y actividades en grupo que les proporcionan las propias cuidadoras", comenta.

Exitoso programa que, por contra, ha tenido que enfrentarse a los retos derivados de la brecha digital y los problemas de conectividad en algunas zonas rurales. No obstante, la Diputación de Zamora ha sabido adaptar las soluciones tecnológicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, demostrando que la innovación también puede llegar a los pueblos más pequeños.

Compromiso de la institución que dirige Javier Faúndez con el envejecimiento activo, la atención a los mayores y el desarrollo sostenible del medio rural, que ha situado a Zamora como un referente en la aplicación de la tecnología sanitaria al servicio de las personas.