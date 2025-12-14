La subida de las pensiones dejará en Zamora 18,8 millones de euros en 2026

El cierre del dato del índice de precios al consumo (IPC) del mes de noviembre ha permitido realizar ya el cálculo de lo que subirán las pensiones a partir del 1 de enero de 2026, ya que estas prestaciones se actualizan basándose en la subida del coste de la vida, en el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Traducido a números, el incremento de las pensiones queda establecido en el 2,7%, lo que supondrá una subida de 35,7 euros mensuales de media. Al ser un incremento porcentual las cuantías son variables, sobre todo en una provincia donde las pensiones son de las más bajas del país.

La media que está ahora en 1.231,99 euros mensuales subirá a 1.267,71 euros a partir del 1 de enero.

Aunque vista individualmente una subida de 35,7 euros al mes no parece demasiado significativa, teniendo en cuenta que la cifra de pensionistas, según el último dato actualizado, asciende en Zamora a 44.036 personas supone una cantidad de dinero muy relevante para la economía provincial, ya que en 2026 entrarán en los hogares de al provincia la friolera de 18,8 millones de euros más que ahora mismo.

Pensiones de mínimos

Hay que tener en cuenta que el impacto será diferente en función de la cuantía de la pensión. En Zamora, por ejemplo tienen mucho peso las pensiones con mínimos, que cobran 16.959 ciudadanos, es decir, el 38,5% del total de los pensionistas de la provincia. Cobrar una pensión con mínimos quiere decir que la persona tendría que recibir una nómina, según lo que ha cotizado durante su vida laboral, más baja de la cuantía mínima establecida. Y por ello la Seguridad Social le compensa con un poco más de dinero para que llegue a ese mínimo.

Tres de cada cuatro pensionistas cobran pensiones que no superan el salario mínimo interprofesional (29.036 personas en Zamora, el 65,9% del total). Los que cobran entre el salario mínimo interprofesional y la pensión máxima son 14.447 ciudadanos, es decir, el 32,8% del total. Quienes cobran la pensión máxima o más son solo 553 personas en Zamora, el 1,3% del total de los pensionistas.

Hay casos también de personas que cobran más de una pensión, los pluripensionistas, un colectivo también bastante reducido en Zamora, ya que lo forman 3.747 pensionistas, el 8,5% del total.

El peso de las pensiones

El peso de los jubilados en la economía provincial es muy alto. Un dato ilustrativo es que Zamora tiene 44.036 pensionistas y 46.791 trabajadores cotizantes a la Seguridad Social. Si se suma a los autónomos, que también cotizan a la Seguridad Social salen 62.424. Es decir, si tuviera que depender sólo de sus cotizaciones en Zamora cada trabajador y medio estaría sosteniendo a un pensionista.

Por otra parte, Zamora tiene 24 pensionistas más que hace un año, pero si la comparación se hace con los que había hace una década, son 2.265 menos.