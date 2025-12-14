Puebla se envuelve en luz para recibir una Navidad de arte y cultura

Puebla de Sanabria es, sin duda, un lugar para visitar en cualquier fecha del año, pero en Navidad se envuelve en un ambiente mágico. En estos días la villa sanabresa despliega un programa cultural y festivo que combina exposiciones, mercados, música, deporte y tradiciones muy arraigadas en la villa. A esto se suma su espectacular iluminación navideña, que hace de su casco histórico un lugar con un ambiente único. La propuesta municipal abarca varias exposiciones, mercados y citas culturales que invitan a hacer más larga la estancia en esta localidad. Una de estas citas es la Exposición de Fotografía "Una escena, dos miradas" que presentan Montse Laguno y Ana I. Pascual, hasta el 31 de enero en la Sala de Exposiciones del Castillo. Este espacio se convierte en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar del arte en un entorno singular.

Además, la Plaza Mayor acoge una nueva edición del Mercado Navideño Villa de Puebla de Sanabria. Una iniciativa que se puso en marcha el pasado año y que repite en esta edición. El mercado podrá visitarse hasta el día enero en horario de tarde. Días atrás, vecinos y visitantes también pudieron disfrutar del Mercado Navideño contra el Cáncer, que ha celebrado su séptima edición y con un fin eminentemente solidario.

La programación cultural incorpora conciertos y presentaciones literarias que se reparten por distintos espacios del municipio. El Ensemble de la OSCYL Joven actúa el 18 de diciembre en el Salón de Actos del Castillo con "Historia de un Soldado", de Stravinsky.

Seguirá el concierto "Vidimus Stellam", interpretado por la Schola Cantorum de Zamora el 20 de diciembre, en la iglesia de Nuestra Señora del Azogue. Este mismo templo acoge el 27 de diciembre la actuación de la Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda, que celebra su 25 aniversario; mientras que el 3 de enero recibe el Concierto de Año Nuevo de Ritus Sonorum, con Víctor Aliste y una visita previa al propio edificio.

La agenda literaria llega a este programa navideño el 29 de diciembre con la presentación del libro "Yo también quiero mi peli de Navidad", que correrá a cargo de Sandra Rein, en la Sala de Mujeres.

Actividades deportivas

A las actividades culturales se suman otras de carácter deportivo y otras más para el disfrute en familia que también encuentran su espacio en estas semanas.

El deporte y las actividades familiares también encuentran su espacio en estas semanas. Una de las citas que no pueden faltar en este programa es el Torneo de Fútbol Sala de Navidad alcanza su edición número treinta y dos y se disputará entre el 26 de diciembre y el 4 de enero en el Pabellón José Varela. La XI San Silvestre Villa de Puebla de Sanabria volverá a reunir a corredores el 31 de diciembre con salida desde la Plaza Mayor a las once de la mañana.

La programación culmina con la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que recorrerá los barrios de Castellanos, Robledo y Ungilde antes de llegar a la Plaza Mayor, un itinerario posible gracias a la colaboración de asociaciones vecinales y colectivos locales.

Todo este programa ha sido posible gracias al trabajo del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria en colaboración con Caja Rural, la Diputación de Zamora y la Fundación Siglo, además de la participación de la Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda y de la cesión de espacios por parte del Obispado de Astorga, fundamental para el desarrollo de varios conciertos y actividades.

Para los vecinos y vecinas y para los visitantes, el Ayuntamiento recuerda que coincidiendo con el desarrollo de todas estas propuestas, se mantiene la prohibición de acceso y estacionamiento en la Plaza Mayor hasta el 13 de enero de 2026, salvo para emergencias y para carga y descarga en horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Además, se ha regulado el estacionamiento en la calle Costanilla, reservado únicamente para los aparcamientos habilitados, y se limita la carga y descarga a un máximo de quince minutos en todo su trazado.