La "Plaza de los Sueños", refugio de fantasía y luz para estas Navidades, en Zamora

La llegada de estas fechas trae consigo días propicios para detenerse, mirar alrededor y dejar que se intensifiquen los deseos y las expectativas de un tiempo especial. En Zamora, ese ambiente se concentra en la Plaza de la Marina, convertida por Caja Rural de Zamora en la "Plaza de los Sueños" del Comercio y la Hostelería, donde vecinos y visitantes disfrutan de jornadas de compras, ocio y celebración. La iluminación de este año no desmerece frente a otras ciudades. Más de tres kilómetros de luces led y un videowall de siete minutos proyectado en una bola tridimensional de doce metros animan la plaza durante todas las fiestas.

En este espacio se combinan atracciones permanentes, espectáculos, talleres infantiles y actuaciones musicales que mantendrán la actividad hasta la víspera de Reyes. La iniciativa busca además dinamizar la zona comercial y atraer clientes a los negocios locales, que ofrecen un trato cercano y personalizado, invitando a disfrutar de una jornada completa en un entorno seguro.

Las actuaciones musicales, programadas siempre a las siete de la tarde, ya han contado con la Asociación Cultural Grajalejo de Aspariegos y Juanra Junior, y continúan con Aures Cantibus el 16 de diciembre; A.C. Las Flores de Manganeses de la Lampreana el 18; el Grupo de Baile Escena el 19; el I Desfile de Ramos de Navidad de la Asociación Belenista La Morana el 20; A.C. Villa de Alba de Villalba de la Lampreana el 26; un pasacalles de la Banda de Música de Zamora el 27; la Asociación Lírica de Zamora–ALIZA el 28 y el Grupo 6 de Tréboles con la Banda de Música de Zamora el 3 de enero.

A todo ello se suma la animación de Espi, los elfos de Papá Noel, los pajes de Oriente, un buzón para depositar cartas y el esperado "Jumpy" infantil, completando un escenario pensado para vivir la magia de la Navidad y ofrecer entretenimiento para todas las edades. n