Una nueva cara para el Antiguo Palacio Provincial de Zamora: más accesible, con oficina de turismo y sala de audiovisuales

Nueva cara para el Antiguo Palacio Provincial de Zamora, a punto de experimentar una intervención de accesibilidad y adecuación. Para ello, la Diputación de Zamora acometerá en los próximos días los trabajos en la calle Ramos Carrión tras completar el acto de replanteo que marca el punto de partida de las obras. En el trámite estuvieron presentes, además del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, el vicepresidente primero, Víctor López de la Parte, y técnicos del área de Obras así como representantes de la empresa adjudicataria.

Los trabajos han sido encargados a Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (Rearasa) por un importe de 538.342,61 euros (IVA incluido). La actuación persigue un doble objetivo: modernizar los espacios interiores y garantizar la accesibilidad universal, al tiempo que se adecúan las instalaciones para albergar una Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora.

Un proyecto para abrir el edificio a la ciudadanía

La intervención contempla la creación de tres despachos, un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible que comunicará la calle Alfonso XII con la planta baja y la primera planta. Para ello, se abrirá hasta rasante el hueco de una de las ventanas que dan a esta vía, donde se ubicará un elevador de doble embarque, junto con una escalera que conectará directamente con el vestíbulo principal.

Puerta de entrada al antiguo Palacio de la Diputación Provincial. / Diputación de Zamora

El futuro espacio turístico incluirá una zona de atención al público de al menos 40 m², un despacho independiente, un área audiovisual y wifi, así como aseo y almacén. Además, se renovarán los aseos de la primera planta para crear un baño accesible, un espacio técnico de comunicaciones y una zona privada para el personal.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, antes de la firma del acta de replanteo. / Diputación de Zamora

El proyecto incorpora mejoras en eficiencia energética, sectorización de instalaciones y tratamiento de humedades, todo ello con la premisa de respetar la estructura histórica del inmueble y su uso futuro.

Un edificio clave en el corazón del casco histórico

La obra, dirigida por el arquitecto Marco Antonio Martín Bailón, cuenta con un plazo de ejecución de siete meses. Su realización permitirá recuperar para el uso público un edificio emblemático situado en pleno casco histórico de la ciudad. Con esta intervención, la Diputación de Zamora avanza en su compromiso con la accesibilidad, la conservación patrimonial y la revitalización de la zona.