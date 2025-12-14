La ciudad de Toro ha iniciado su programación festiva con el encendido de las luces y de los dos estructuras instaladas este año, una en la Glorieta y otra en la plaza Conde Duque de Olivares. El primero estrena un diseño de tres cuerpos con forma de estrella, mientras que el segundo destaca por su elaboración completamente artesanal, fruto del trabajo de varias vecinas del barrio que han tejido unas seiscientas piezas de ganchillo durante los últimos dos meses. Ambos encendidos han marcado el arranque simbólico de unas semanas repletas de actividades.

El programa continúa en el teatro Fundos Latorre, que los días 16 y 17 acogerá las audiciones de la Escuela de Música, y el día 18, a partir de las cinco de la tarde, el Festival de Navidad de los colegios junto al de la propia escuela. También el día 17, pero a las seis, la UCCTA celebrará en el Seminario un taller de elaboración de adornos. Una de las principales novedades llegará el día 20 con la primera Papanoelada Ciclista Familiar, organizada por la AECC con un fin solidario y rematada con una chocolatada. Al día siguiente será el turno de la VII Zambomba Flamenca y el 22, los alumnos de la Escuela Jesús López Cobos llevarán su música a las residencias de la ciudad.

Música, talleres y diversión para la programación más entrañable de Toro

El 24 está prevista la visita de Papá Noel al Ayuntamiento para entregar los regalos de la campaña comercial impulsada junto a la CEOE. Tras la Nochebuena, el teatro de calle "Tiritirantes" animará la tarde del día 26, mientras que "Pumuki" subirá al escenario del Fundos Latorre el 27. La programación incorporará otra novedad el 31 con las Campanadas Infantiles en la carpa de San Francisco a mediodía, una propuesta pensada para que los pequeños vivan su propio ensayo festivo antes de la San Silvestre toresana, que partirá desde el Arco de Corredera a las seis de la tarde.

Enero comenzará con un cotillón, el festival infantil "Pequetube" el día 2, el espectáculo del Mago Jesús el día 3 y el concierto del coro gospel "Good News" el día 4. La cabalgata del 5 de enero cerrará la programación.

Una actuación coral en Toro. / L. O. Z.

La programación se completa con actividades que se prolongarán durante varios días y que buscan ofrecer alternativas para diferentes edades. Los talleres infantiles, que el año pasado tuvieron una gran acogida, se amplían y volverán a celebrarse tanto en el edificio del Seminario como en el Centro Cívico de Tagarabuena, donde tendrán lugar el 23 y el 27 de diciembre. Están dirigidos a niños de entre tres y doce años y las inscripciones podrán realizarse directamente en el propio taller.

A partir del día 20 y hasta el 6 de enero, la Glorieta albergará una pista de hielo natural, una instalación que repite tras el éxito del pasado año y para la que se contará de nuevo con los quintos del año anterior, que tendrán la oportunidad de trabajar y obtener algunos ahorros. Como es tradición, la planta baja del Ayuntamiento abrirá de nuevo el Belén Gigante de Fundación Intras, mientras que desde el día 10 estará disponible el Buzón Real para que los pequeños puedan enviar sus cartas. Además, la Casa de Cultura sumará su propia oferta con un ciclo de cine infantil y talleres creativos que ampliarán aún más las opciones para disfrutar de estas semanas festivas.