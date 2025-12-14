El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se acaba de enterar de que la distancia en tren entre Madrid y Zamora es de una hora y, por tanto, es una de las ciudades susceptibles de captar trabajadores de la capital de España que busquen residir en lugares con precios de vivienda más asequibles y calidad de vida.

Así se desprende de la reacción del ministro cuando el conductor del programa Hora Veintipico de la Ser, el salmantino Héctor de Miguel, planteó a Puente, en una larga entrevista su intención de venirse a vivir a Zamora manteniendo el trabajo en Madrid. "¿Cuánto se tarda de Madrid a Zamora?", preguntó el ministro. A lo que el periodista respondió "50 minutos, una hora". Y a Puente le salió espontáneamente "es que la oportunidad para Zamora es bestial".

Este desconocimiento puede ser una de las razones de la cerrazón de Puente a la hora de atender las demandas de Zamora (tren madrugador) y Sanabria (frecuencias de primera hora), obsesionado con la reducción de tiempos a Galicia para competir con el avión.

El momento de la reflexión ministerial en el programa de radio llegó, además tras analizar los casos en que "la alta velocidad se convierte en regional", en referencia a la posibilidad que se va a abrir a Huelva para que la gente viva allí aunque trabaje en Sevilla, gracias al AVE, lo mismo que ocurre en otras capitales en relación con Madrid.

El ministro reconoció que "el tren está haciendo política de vivienda, esto lo quiero decir. Valladolid ahora mismo gana población en parte gracias al servicio de tren que tiene con Madrid. La alternativa es vivir en Madrid y en Madrid es poco menos que imposible. Plantearse aquí comprar vivienda es muy difícil".

El alto cargo abundó en el razonamiento. "Huelva se va a convertir en una opción de vida, lo que no solo tiene que ver con el precio de la vivienda sino también con estilos de vida. Es decir, hay gente que prefiere vivir en una ciudad a escala humana. Yo conocí siendo alcalde a unos directivos de Repsol que no tenían ninguna relación con Valladolid y un buen día decidieron irse a Valladolid a vivir. Me decían, oye, yo tengo cuatro hijos y Madrid es un sitio muy complicado de colegios, hicimos una prospección de "X" kilómetros a la redonda y dijimos vamos a una ciudad a escala humana, que se puede ir andando a los sitios".

Las acciones no concuerdan con los razonamientos

A pesar de este razonamiento, recuerda la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, el ministro Puente y Renfe se niegan a atender las demandas de un tren madrugador y han priorizado de forma absoluta a Galicia en las relaciones con Madrid, eliminando la frecuencia de primera hora de Sanabria. Lo que dice Puente, explica Carlos Perfecto, portavoz de la Asociación "es lo contrario de ciertas acciones y los dogmas adoptados con Zamora capital y provincia".

De hecho, apunta, cuando el ministro habló de una solución "en breve" para la frecuencia matutina de Sanabria, lo hizo en relación a la conexión con la capital, "para hacer gestiones o ir al médico", obviando la de Sanabria a Madrid.

El argumento de la supresión de paradas del AVE en Sanabria porque el tren debe competir con el avión en largas distancias como la de Vigo a Madrid, para lo cual es imprescindible acortar los tiempos de viaje a cuatro horas, "no justifica lo suficiente, cuando no se ponen alternativas, el tremendo impacto negativo en el territorio de las medidas adoptadas", señala la Asociación de Usuarios.