María José Cáceres, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora: "El reto actual del profesorado es enseñar a razonar"

Agradecida al apoyo desde Salamanca, con la promesa de un futuro nuevo grado y un máster, María José Cáceres toma las riendas de la Facultad de Ciencias de la Educación con retos claros como la estabilidad de la plantilla de profesores, el impulso a la internacionalización o el aumento de las nuevas tecnologías en el aula.

¿Cómo afronta su nueva etapa al frente del decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora?

Llevo en este campus desde 2018, como profesora de Didáctica de las Matemáticas. Siempre he estado involucrada en cuestiones de gestión, pero no tan directamente como lo que es el propio decanato. En el equipo directivo anterior, participé como subdirectora durante dos años y medio y, al cambiar de escuela a facultad, vimos que también era hora del cambio en el equipo.

¿Qué bagaje le da haber estado ya dentro del equipo directivo?

Creo que el conocimiento que te aporta el haber participado en la gestión del centro, aunque solo haya sido en el ámbito de la docencia, que, por otro lado, te aporta mucho conocimiento de la propia universidad, ya que estás en contacto directo con el rectorado y otros departamentos. Lo cierto es que es todo un reto estar al frente de decanato, te tienes que ocupar de muchas cosas que desconocías y, al ser Zamora una ciudad pequeña, implica un papel de representación muy intenso, como parte de la universidad.

¿De qué compañeros se ha rodeado para esta nueva etapa?

En el equipo se mantienen dos de los subdirectores, Javier Cruz en Infraestructuras, que ahora también se ocupa de Estudiantes, y en la de Internacional, María José Hernández. Después, he incorporado a alguien de confianza, Diego Corrochano, para el vicedecanato de Docencia. También contamos con la secretaria académica, Begoña García. Confío mucho en este equipo, porque ya he trabajado con ellos antes y nos entendemos muy bien.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus Viriato de Zamora, María José Cáceres. / José Luis Fernández / LZA

¿Cuáles son las prioridades que se marca para su mandato?

Tenemos seis años por delante y ciertas ambiciones. Hay intenciones que ya vienen del equipo anterior en las que se está trabajando, como la incorporación de un nuevo título en la facultad, gracias a la importante apuesta que el rector está haciendo en los campus periféricos de la Universidad de Salamanca. Hay muy buena disposición en apoyarnos y estamos muy agradecidos. También, al haber pasado de escuela a facultad, consideramos que es imprescindible contar con un máster.

¿Cómo es el profesorado de esta facultad?

Salvo los asociados, todos son ya doctores. El mayor problema que tenemos en Zamora es la movilidad del profesorado, necesitamos que la gente se involucre en la facultad para mantenerla y que no se vaya a Salamanca. Disponer de un máster, poder trabajar con otro tipo de alumnado y que alguno incluso quiera hacer tesis doctorales puede animar a que el Campus Viriato se convierta en un premio, no en un castigo. Así que una de mis prioridades es mantener a un profesorado estable en la facultad.

La matrícula es algo que sí que se mantiene.

Incluso ha crecido, dentro de los pequeños límites que podemos hacerlo, porque se llenan todos los cursos. Tenemos los dos grados de Infantil y Primaria y la doble titulación. Podemos estar entre los ochenta y los cien alumnos por aula, ahora mismo. Es una ratio muy amplia para el profesorado y exige una dedicación importante. Pero, por otro lado, creo que una de las ventajas que tiene esta facultad es la cercanía entre docente y estudiante y la buena relación, con momentos de encuentro y una atención muy personal.

También es habitual tener alumnado de fuera de Zamora, ¿a qué puede deberse esa atracción?

Nuestro alumnado se divide entre jóvenes de Zamora, Salamanca, León y Galicia, estos últimos por cercanía geográfica, ahora más todavía, con las facilidades que ofrece el tren, lo que nos ha favorecido. La parte negativa es que son alumnos que, en cuanto tienen oportunidad, se van.

Aparte de esa cercanía con los profesores, ¿qué otras bondades hacen que haya estudiantes que opten por formarse en el Campus Viriato?

Un punto muy importante son las menciones en Inglés y Alemán, con prácticas en el extranjero. Es una oportunidad que muchos alumnos aprovechan y vuelven encantados con la experiencia. Por otra parte, la mención en Educación Física siempre se completa. Las salidas profesionales de las tres opciones mencionadas, además, son muy buenas. Estos egresados tienen más posibilidades de encontrar empleo tras su formación.

Existe una relación muy fluida con las entidades educativas, porque las prácticas son indispensables

¿Qué peso tiene el departamento de Internacionalización en esta facultad?

Aparte de las menciones, se están comenzando a impartir asignaturas en inglés, recibiendo, además, a alumnos de universidades extranjeras.

¿Qué más características destacaría de la facultad?

Otra ventaja de este campus son sus instalaciones. Y los profesores que tenemos son bastante jóvenes y con mucha ilusión, dispuestos a la innovación, por ejemplo, ahora mismo con la inteligencia artificial, trabajando también en proyectos de innovación docente o de aprendizaje y servicio, colaborando así con muchísimas asociaciones de la ciudad y, por supuesto, centros escolares. Este vínculo es importante a la hora de gestionar las prácticas de los alumnos. Existe una relación muy fluida entre la facultad y las entidades educativas, porque esas prácticas son indispensables para formalizar la formación de un futuro maestro o maestra.

En una provincia como Zamora, ¿es importante mostrar al alumno las posibilidades de desarrollar su carrera en los colegios rurales?

Es muy importante. Muchas de las personas que estudian en Zamora vienen de ese entorno y están interesadas en conocer la estructura de los colegios rurales agrupados. Hay mucha diferencia entre trabajar en un macrocentro, con varias líneas, y un colegio donde estudiantes de diferentes edades están juntos en una misma aula. Por parte de esos maestros, también existe una muy buena disposición por acoger a nuestros alumnos en prácticas, con ese aprendizaje tan directo que, quizá, sea la asignatura más importante de la carrera, donde realmente van a comprobar la realidad de las aulas.

Una de mis prioridades es mantener una plantilla estable

¿Qué competencias debe tener el maestro del futuro?

La sociedad ha cambiado muchísimo, y de una manera muy rápida, igual que las necesidades de los individuos. Creo que un maestro debe estar formado para atender esas necesidades. Existen nuevas herramientas con las que hay que trabajar, como la inteligencia artificial, pero considero que el reto más importante del profesorado actual en enseñar a los niños a razonar y a discernir si una información es adecuada o no, buscando las fuentes correctas. Ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo, porque, aunque no creo que el conocimiento memorístico vaya a desaparecer, porque es necesario, sí que se va a reducir de manera importante, porque la información ahora se localiza en segundos. Está claro que estamos caminando por otra forma de aprender y por otras necesidades. Lo importante ahora es utilizar las nuevas herramientas de las que disponemos y hacer un buen uso de ellas. En el futuro, además, como maestros, se deberán enfrentar a un aula, por lo que necesitan ciertas habilidades sociales, además de un vocabulario adecuado y conocer las materias que van a impartir, ya sea matemáticas o historia. Pero, ahora mismo, más que la memoria, hay que tener en cuenta aspectos más relacionados con la crítica y la reflexión.

¿También es importante hacer énfasis en la educación emocional?

Muchísimo. Y, sobre todo, ahora que en las aulas se ven más casos de alumnos con necesidades educativas especiales. Para atenderlas habrá especialistas, pero es cierto que el tutor estará con ellos la mayor parte del día y eso exige un conocimiento profundo de todo el tema afectivo. De hecho, cada vez se ven más tesis doctorales vinculadas al ámbito afectivo, con didácticas para adaptar la forma de enseñar a estos niños que, a menudo, tienen dificultades de aprendizaje.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus Viriato de Zamora, María José Cáceres. / José Luis Fernández / LZA

Ha participado hace un mes en la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, ¿qué temas se trataron?

Se aprobaron cinco libros blancos, entre ellos, los que afectan a la Educación Infantil y Primaria, con el objetivo de reforzar la formación disciplinar, didáctica y práctica. En ellos se expresa lo deseable para la formación de los futuros docentes en los distintos niveles. Son propuestas que se recopilan después de un trabajo amplísimo por parte de los decanos y que ahora se remiten al Ministerio de Educación y de Universidades para que saquen las normas ECI, que nos permitirán desarrollar los nuevos grados. Se está haciendo un gran esfuerzo en este sentido, porque los maestros de hoy no pueden ser los del mañana. También se habla de la conveniencia de una conexión entre universidad y centros escolares desde el principio.

¿Qué cambios se han propuesto en estos documentos desde los decanatos que serían deseables que se tuvieran en cuenta?

Lo deseable es que se amplíe la formación del profesorado, porque con cuatro años realmente no sabemos si están bien preparados o, al menos, especializados. En este sentido, se han explorado diferentes vías para llegar a los cinco años de carrera, ya sean cuatro más máster, o tres de grado y dos de máster.

¿Sigue en pie la idea de un examen especial para poder entrar a estudiar estos grados?

Se opta por una selección de las personas que empiecen Magisterio, porque ahora mismo tenemos muchísimos estudiantes que el mercado no puede absorber y cabe la reflexión de si es necesario formar a tanta gente en unos grados de los que luego no van a poder trabajar. Es algo que ya se hace en otros países, no se trata de una especie de segunda Selectividad, sino algo mucho más específico de cara a estos estudios. En esas pruebas específicas se incluirían la evaluación de la competencia lectora, el razonamiento crítico, una entrevista personal y la presentación de una grabación en vídeo, donde el aspirante se presentaría y explicaría su motivación.