Juguetes de Navidad en Zamora: La infancia cambia de estantería

Después de más de 50 años a la venta, las "Barbies" dejan de ser las favoritas de los más pequeños. Una realidad que se ve reflejada en las jugueterías, donde han pasado de ocupar pasillos, a un par de baldas en un aparador. Ahora, ganan la partida los Funkos y los Legos, entre otros.

Aquella Navidad de 1980, Clara recibió un pequeño cascanueces de madera que quedaría guardado para siempre entre los hilos de su memoria. Algo similar a lo que le ocurrió a Almudena con la Nancy patinadora, o a Eva con aquella muñeca de las "Winx" que sus padres nunca pudieron permitirse. La diferencia entre aquel cuento navideño y la realidad es simplemente eso, el cuento, porque todos aquellos juguetes fueron necesarios para que "los niños descubrieran quiénes eran", sentencia Eva, de 22 años.

En un mundo a veces tan frío sigue habiendo atisbos de vínculos, identidades, relaciones, emociones o cuidados que, con esa "chispa de capitalismo", hacen que perduren tradiciones como los regalos de Navidad. Aunque el tiempo mantiene indeleble este mensaje, la evolución ha hecho de las suyas, y hoy en día parece que los más pequeños ya no piden en sus cartas una Nancy, ni una Barbie ni mucho menos un muñeco de madera.

Han pasado 24 años desde que se estrenó "Barbie en el Cascanueces", un filme que formó parte de una larga colección de películas que marcaron a toda una época y que, hoy en día, son cosa del pasado. Una década y un lustro después, las jugueterías recortan el espacio de esta emblemática muñeca para dar cabida a otros juguetes más demandados: "Ahora las niñas buscan otras cosas, como Legos, juegos de mesa, coches, superhéroes, etc.", explica la gerente de Toy Planet en Zamora. Definitivamente, cinco lustros después, los Funkos son las nuevas Barbies.

Apenas faltan unos días para que Papá Noel entregue sus regalos y las jugueterías ya tienen claro cuáles son los "best sellers": " ‘La Taquilla Secreta’, que es como una caja fuerte, vuelve a tener mucha demanda este año. Ahora también se ha puesto de moda ‘La nevera de las Mini Brands’, unas bolitas de comida en miniatura que están teniendo mucho éxito, de hecho, la nevera ya está agotada. Algo similar ha ocurrido con ‘La casa de Peppa Pig’. Lego también destaca y se está comiendo cada vez más a Playmobil", explican desde Toy Planet. Además, los juegos de mesa siguen en el “top ventas”, y este año el "Flip7" parece llevarse la palma según Marta Guerra, dueña de "Tira y Mueve".

Pero, ¿por qué está desapareciendo el mercado de las muñecas? ¿Tanto han cambiado los gustos? ¿Quizás las ventas del pasado eran producto de una moda impuesta que hoy en día se ha ido desvaneciendo?

Eva, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales, cree que "es importante que los juguetes sean diversos y accesibles. Para mi gusto, desarrollan de manera exponencial la imaginación de los niños, independientemente del juguete, y eso es algo que se está perdiendo por la tecnología. Los niños ya no piden juguetes, piden tablets y cosas electrónicas que les sobreestimulan y les exponen a situaciones que el cerebro humano no puede llegar a imaginar, anulando la creatividad en la etapa clave de desarrollo".

Para ella, como para otras tantas niñas, esas muñecas de su infancia realmente le gustaban: "De hecho, me siguen encantando. Además, si no me sentía identificada con ellas, imaginaba cómo quería que fueran. Me encantaba que una fuese veterinaria, otra ‘business woman’… Me fascinaba la expectativa de ser exitosa en todos los sentidos porque, siendo honesta, tenía un Ken que era el amor de la vida de todas mis Barbies y que se quedaba en casa mientras ellas iban a trabajar".

Pero por otro lado, "también tuve muchos Nenucos y, aunque no puedo decir que no disfruté jugando con ellos (lo hice y mucho), a día de hoy no me gustan los niños, no disfruto imaginando ser madre y no tengo desarrollado ese supuesto instinto maternal que deberíamos tener todas. Por ese lado, sí que creo que se nos impuso en cierto modo a las personas de nuestra generación con quien jugar", sentencia.

Almudena, de 23 años, sigue parándose en los escaparates a ver las Nancys o las Monster High, quizás no mira a través de sus ojos, sino de los de aquella niña que en su día pasó tantas horas abrazada a las muñecas como quien intenta aferrarse a aquello que lleva marcado por dentro. "Antes sacaban versiones de los personajes de las series, y no solo jugábamos con ellos, sino que fingimos serlo", explica. Quizás tengan que pasar otros 24 años para que el que algún día fue un niño se apoye en un escaparate y mire, con los mismos ojos con los que miraba Almudena, el Funko que para él lo fue todo.