Juegos, hielo y acción en la Feria Muévete de Ifeza por Navidad, en Zamora

Diversión, fantasía y convivencia se entrelazan para crear experiencias únicas un año más en el recinto ferial de Ifeza donde Diputación de Zamora y Caja Rural presentan la Feria Muévete que acogerá en los próximos días el parque de ocio y entretenimiento infantil más grande de Castilla y León. Este año los patrocinadores han apostado con fuerza por hacer de este evento una cita ineludible en estas fiestas navideñas. Desde el día 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, las puertas de la feria se abrirán cada tarde desde las 16.30 hasta las 21.00 horas, invitando a zamoranos y visitantes a sumergirse en un mundo de diversión pensado para todas las edades.

La experiencia de la edición pasada batió récord de asistencia con un total de 18.565 personas y cinco jornadas de aforo completo. La Feria Muévete ha demostrado ser una alternativa de ocio navideño para el disfrute de las familias y, especialmente, para los más pequeños. Este año, además, se refuerza el acceso para los niños y niñas de la provincia, con entradas gratuitas para todos aquellos menores empadronados en los pueblos. Hay también un servicio de autobús gratuito que va a permitir disfrutar de la feria sin complicaciones y se han previsto distintos días para cada comarca. De este modo, la fiesta llega de manera equilibrada a toda la provincia y facilita que cada niño pueda experimentar esta ilusión navideña sin limitaciones.

Los pajes reales en la Feria Muévete de Ifeza el pasado año. / L. O. Z.

Hay que estar atentos a las novedades previstas en esta edición. Los amantes del patinaje sobre hielo están de enhorabuena puesto que en esta edición se amplía la pista de hielo natural y pasa de 500 a 595 metros cuadrados. La pista, que podrá reservarse por Internet para turnos de media hora y un aforo máximo de 90 personas, promete largas horas de diversión sobre el hielo en un entorno seguro y controlado para todos. Además hay otra novedad que hace la visita a Ifeza mucho más emocionante. Se trata de un tobogán de hielo natural de aproximadamente ocho metros de altura y treinta metros de largo que será todo un desafío para los más atrevidos de la feria. Y no faltará un gran hinchable de 600 metros cuadrados, único en España, que se estrena en esta edición para ofrecer diversión durante horas.

El conjunto del recinto ferial se extiende sobre 8.000 metros cuadrados, ofreciendo espacio suficiente para recorrer atracciones, participar en talleres y compartir instantes familiares en un entorno acogedor. El recinto se completa con un amplio conjunto de atracciones. El jumping, los hinchables de gran tamaño en la nave principal, los seis hinchables diversos de la nave de cristal y la zona de videojuegos aseguran que cada visita sea diferente y llena de emoción. Además, durante los días de apertura se celebrarán cuarenta talleres distintos para niños de entre cinco y doce años, con cuatro propuestas diarias que combinan creatividad, aprendizaje y diversión. Los pajes de los Reyes Magos esperan a los más pequeños, mientras que los adultos pueden disfrutar de la zona de cafetería y descansar, observando cómo los niños se entregan a la magia del momento.

Hinchables en la feria del pasado año. / A. Prieto

Las entradas se han fijado en cinco euros anticipadas y seis en taquilla para el acceso completo, incluida la pista de hielo, mientras que quienes solo deseen disfrutar del resto del recinto podrán adquirir sus entradas por cuatro euros anticipadas y cinco en taquilla. Los menores de tres años y los acompañantes tienen acceso gratuito, garantizando que nadie quede fuera de la diversión. Para adquirir las entradas, puedes hacerlo a través de la web muevetezamora.com y hay la posibilidad de adquirirlas el mismo día en taquilla.

Para facilitar la llegada de los visitantes, la Diputación de Zamora y Caja Rural sufragan el servicio de autobuses lanzadera, que circulan cada treinta minutos entre la Plaza de la Marina e Ifeza. Esta Feria se ha consolidado en Zamora dentro de la programación de navidad y crece en atractivo, participación y experiencias inolvidables.