Juan José Carbajo pronunciará el pregón de Navidad del CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

El salón de actos del Seminario de San Atilano acogerá este jueves (20.00 horas) el pregón de Navidad organizado por el Club La Opinión-El Correo de Zamora, que protagoniza en sacerdote Juan José Carbajo Cobos, capellán de la plaza de toros y responsable de la parroquia de Bermillo de Sayago y otras 17 localidades.

Concierto

La conductora del acto será la coordinadora del foro cultural del periódico, Carmen Ferreras, quien dará paso, antes de la alocución navideña del sacerdote, a la actuación musical que protagoniza el Conjunto de Violonchelos del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano.

La formación está dirigida por Juan María Cué y compuesta por Álvaro Sánchez Mangas, Alejandro Martínez-Cué Fernández, Mateo Fagúndez Manzano, Amara Dresner García y Emmanuel Martínez-Cué Fernández.

Los violonchelos interpretarán distintas piezas seleccionadas para la ocasión, muy adecuadas para la época navideña en la que nos disponemos a entrar. En concreto, el programa está compuesto por el tema anónimo del siglo XVI "Dadme albricias", "Suenan cantos de alegría", de Mendelssohn, "Barcarola (canción de cuna)" de Mozart y el popular "Nunca suenan las campanas".

El pregonero

A continuación tomará la palabra Juan José Carbajo Cobos para la proclama navideña, donde se festeja el nacimiento de Jesucristo. Carbajo, natural de Villalube y con raíces en Valdefinjas, descubrió la vocación sacerdotal desde joven y con apenas 26 años fue ordenado sacerdote. Fue la primera ordenación sacerdotal del monseñor Fernando Valera Sánchez.

En su tierra descubrió la vocación. Ingresó en el Seminario Mayor del Teologado de Ávila en Salamanca, donde residen los seminaristas mayores de Zamora, en septiembre de 2012, a la vez que inicia sus estudios de Teología, concluyéndolos en junio de 2017. En septiembre de 2017 comienza sus estudios de Derecho Canónico que finaliza en septiembre de 2020. Compagina su intensa labor sacerdotal con el Tribunal diocesano del que es notario desde el pasado julio y defensor del vínculo y promotor de justicia en la diócesis de Ciudad Rodrigo.

El obispo, en enero

Con el pregón navideño finaliza la actividad del primer trimestre del curso 2025-2026 y último del año del Club La Opinión-El Correo de Zamora.

"Reanudaremos las actividades, si Dios lo quiere, el jueves 8 de enero, haciendo balance del año con don Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora", explica la coordinadora del foro cultural del periódico, Carmen Ferreras