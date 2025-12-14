Fiesta y tradiciones llenan de vida la Navidad zamorana

Zamora y su provincia se transforman durante estas fechas en un auténtico escenario navideño. Plazas y calles lucen ya con sus mejores propuestas, suenan villancicos y se multiplican las iniciativas para disfrutar de la ciudad en clave festiva. Vecinos, vecinas y visitantes se dejan envolver por las tradiciones y el ambiente que despierta la ilusión en cada esquina. El Ramo de Navidad, los belenes y las actividades que animan los barrios muestran cómo la ciudad celebra su esencia más familiar y participativa. Pero también en cada localidad o pueblo de la provincia el marcado espíritu navideño protagoniza las semanas que despiden el año y dan la bienvenida al 2026.

Este año, en Zamora, el programa municipal, ya en marcha, ofrece una combinación de cultura, ocio y entretenimiento pensada para todas las edades, manteniendo viva la magia hasta la llegada de los Reyes Magos.

Oficialmente comienza la programación municipal el próximo día 19 con el pregón de Navidad a cargo de Narciso Prieto y María Antonia Martorell, en el Teatro Principal a las 20.00 horas. Le seguirá el recital de villancicos y cantos de invierno a cargo del colectivo etnográfico "Ancha es Castilla" para lo que ya se pueden retirar las invitaciones de modo gratuito. También a las 20:30 horas, otro escenario para acoger el concierto a cargo del Coro Sacro Jerónimo Aguado, será en la iglesia de San Lázaro.

Llamativas luces brillan cada noche en Zamora, por Navidad. / J. L. Fernández

Este año se ha hecho una apuesta importante por acercar la música a los zamoranos y aquellos que decidan pasar parte de estas jornadas festivas en la ciudad y para ello se proponen 33 actuaciones musicales. Entre ellas el tributo a Mecano titulado "Bienvenido al lugar en el que eres feliz", el sábado, 20 de diciembre, a las 19.00 horas en la Plaza Mayor.

La música seguirá siendo protagonista con pasacalles de villancicos en una propuesta que incluye la tradicional Papanoelada Motera del domingo 21 y la "Zambomba de Jerez", algo novedoso que se celebrará en el Mercado el lunes 22, a las 20.30 horas. Las charangas protagonizan una peculiar batalla el sábado 27 de diciembre y al igual que el año pasado, la fachada de la iglesia de San Juan será el escenario en el que se proyecte.

Además, está prevista la realización de 120 sesiones de talleres, en múltiples escenarios, lo que supone duplicar las actividades en los barrios. Mientras que La Alhóndiga se convierte esta Navidad en un espacio importante para el disfrute de niños y mayores. El espacio contará con un photocall navideño y un buzón real para que todos los niños y niñas puedan depositar sus cartas de peticiones especiales. También, acogerá el espectáculo "Melodías de un cuento de invierno", a cargo de la Banda de Música de Zamora y un belén genuino.