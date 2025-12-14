El espíritu navideño toma las calles de Benavente

La programación navideña ya ha echado a andar en Benavente con una agenda amplia, diversa y pensada para llegar a todos los públicos. Actividades pensadas para llenar las calles y en las que los espacios municipales se convierten en escenarios de convivencia, música, talleres, encuentros y propuestas para disfrutar en familia. Los actos tradicionales se mantienen y este año se incorporan algunas novedades que buscan dinamizar aún más la ciudad.

Papá Noel recorrerá las calles el lunes 22 de diciembre desde las siete de la tarde, con salida desde la avenida de los Maragatos y llegada a la Casita de Madera, junto a la Biblioteca Municipal. También los Reyes Magos mantendrán su cita habitual el lunes 5 de enero, con la cabalgata que partirá de la misma avenida a partir de las siete y finalizará en la Plaza Mayor.

Hoy las calles acogen una de las novedades más llamativas de esta programación. Se trata del espectáculo pasacalles Aereon, con caballos luminosos que recorrerán la zona centro a partir de las 18:30 horas.

El Centro Cultural Soledad González concentra buena parte de las actividades culturales de estas fechas. La programación de cuentacuentos incluye "Regalos de Cuento de Navidad", con Charo Jaular, el día 22 y "Cuento de Navidad", con Raquel Urquía, el día 30. Para jóvenes a partir de 12 años se ha organizado un taller de acuarelas impartido por María Ascensión Pérez los días 22, 23, 29 y 30, mientras que los cafés filosóficos se celebrarán los días 26, 27 y 29. El centro acoge ya varias exposiciones: el portal de Belén, el XIX Concurso de Postales Navideñas y la muestra "Historias de los libros", de la Fundación Educa, todas ellas abiertas hasta el 5 de enero.

La programación dirigida a las personas mayores incluye el encuentro con la alcaldesa el viernes 19, verbenas en el Hogar del Jubilado los días 23, 27 y 30 a las 18 horas y, como iniciativa novedosa, bingo musical los viernes 26 y 2 de enero, con premios.

La música ocupará también un papel destacado estos días. Los estudiantes de los colegios San Vicente de Paúl y Virgen de la Vega cantarán villancicos por las calles el martes 16 y el viernes 19; Arlafolk llevará a cabo un pasacalles el día 17 a las 18 horas; la Banda de Música Maestro Lupi interpretará villancicos el día 18; y la Coral Benaventana ofrecerá un concierto en la Iglesia de San Juan el sábado 20 a las 20:15 horas.

Desde Juventud y Deportes se ha diseñado una programación pensada para todas las edades. En el Punto Joven el día 18, a las 19 horas, se celebrará un taller para padres sobre adicciones adolescentes a cargo de Miriam San José. El día 22 habrá un taller sobre adicciones dirigido a adolescentes a las 12 horas, y una charla para ellos a las 19 horas, además de un taller de pintacaras y tatuajes. El día 23 se realizará un taller de chapas navideñas.

Ya en enero, el día 2 se desarrollará un taller de experimentos sobre el clima y otro de magia y ciencia que se llevará a cabo en el edificio del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, y el día 5 un taller de experimentos navideños. Todas estas actividades requieren inscripción previa.

La programación deportiva completa la oferta navideña gracias a la colaboración de los clubes locales. Vuelve el III Campus de Deportes Alternativos los días 22, 23 y 26, junto al II Trofeo de Natación para la tercera edad y los campeonatos de fútbol 3x3, fútbol sala, fútbol y pádel. El día 28 se celebrará la Carrera del Caracol Navideña y el 4 de enero la Quedada de BTT Roscón de Reyes. Como novedad, el martes 30 tendrá lugar una actividad de Street Curling sobre una pista de hielo artificial, una propuesta distinta en la que prima la estrategia y la diversión. n