Inflación
La cesta de la compra se encarece, aún más, en el mes de noviembre en Zamora
Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas incrementan el coste de la vida
El precio de los alimentos vuelve a situarse en el centro de la inflación en la provincia de Zamora. Los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondientes al mes de noviembre confirman que la cesta de la compra continúa encareciéndose, con subidas tanto en términos mensuales como interanuales, muy por encima del comportamiento general de otros grupos de gasto.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de los alimentos en Zamora, se ha incrementado un 1,6% respecto a octubre, con un aumento acumulado que se eleva a un 2,9% en términos interanuales. Impacto en el consumo que se aprecia significativamente a la hora de adquirir bebidas no alcohólicas, puesto que en un año han subido un 11,6%.
Fuerte encarecimiento que refleja el aumento del precio de la cesta de la compra en productos de consumo como refrescos o zumos, convirtiendo a las bebidas no alcohólicas en uno de los principales factores de presión sobre el gasto cotidiano de los hogares zamoranos.
Por contra, durante el pasado mes cayeron los precios de los paquetes turísticos, los servicios de alojamiento y transporte, los productos de cuidado personal y los equipos de telefonía.
A nivel general, el IPC aumentó en Zamora un 0,4% en noviembre, misma cifra que la media de la comunidad de Castilla y León. En términos interanuales, los precios acumulan una subida del 2,9%, mientras que en lo que va de año el encarecimiento alcanza ya el 2,2%.
Respecto a hace un año, las mayores subidas se concentran en sectores como los restaurantes y los hoteles, con un aumento del 5,4% de los precios; y la vivienda, el agua, el gas, la electricidad y otros combustibles, que han subido un 5% respecto a noviembre de 2024.
