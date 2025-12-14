El asombro de un joven 'influencer' en su visita a Zamora: "Pero... ¿Y esta pedazo catedral?"

Cuando se oye hablar de Zamora fuera de sus fronteras, muchas veces las palabras no hacen justicia a la riqueza que tiene la provincia en su interior. Para muchos desconocida, esta tierra cuenta con una historia milenaria, unos paisajes de postal y una gastronomía que está entre las más alabadas de España. Sin embargo, también es una de las zonas del país donde la despoblación golpea con mayor fuerza, por lo que atraer a nuevas generaciones resulta clave para su futuro. En este contexto, las visitas de 'influencers' del resto de España o del extranjero (casi) siempre dejan una buena sensación y ayudan a atraer nuevos turistas.

Uno de los últimos en poner sus pies sobre territorio zamorano ha sido David Cuevas, un joven que narra en TikTok sus vivencias a lo largo de la 'Vuelta a España' particular que inició hace meses para recorrer todas las provincias de España. Ha habido que esperar para que sus más de 40 mil seguidores conocieran Zamora, que ha sido la 45ª parada de las 50 previstas en este viaje por la geografía española. En este caso, el 'influencer' ha hecho doble parada en la provincia, pasando primero por Zamora y luego dejando su sello en Toro, como pequeño homenaje en la distancia a uno de sus más ilustres vecinos de la actualidad, el 'streamer' Plex.

Catedral, Castillo y Puente de Piedra

El 'tráiler' de su visita tuvo más de 60.000 visualizaciones, aunque apenas dio tiempo a explicar en detalle ninguno de los lugares visitados. Para ello, dedico otros dos vídeos repartiendo el tiempo entre Zamora y Toro, con alrededor de 10.000 'likes' en total gracias a este viaje. El vídeo de Zamora no podía empezar de mejor manera que con su cara de asombro y una exclamación que queda ya para la historia de su cuenta: "Pero... ¿Y esta pedazo catedral?". Un templo que no vio por dentro, ya que el precio por Las Edades del Hombre le pilló también por sorpresa y le hizo preguntarse si esto era "el tour del Bernabéu".

De paseo por las calles zamoranas en busca de sus infinitas iglesias románicas, el 'influencer' se dejó ver por el Castillo de Zamora, desde donde disfrutó de la no visitada Catedral, y el Mirador del Troncoso, panorámica de lujo para presentar el Puente de Piedra. Como nota de color, nunca mejor dicho, su visita coincidió con la inauguración de la ya famosa alfombra roja de San Torcuato, pidiendo a los habitantes de la capital que le dieran una explicación a toda la parafernalia. En cuanto al urbanismo de 'La perla del Duero', aseguró que tiene "unas calles muy bonitas", dando mayor relevancia a la icónica calle Balborraz.

Toro, el pequeño homenaje a Plex

Si el protagonista de este vídeo está haciendo la 'Vuelta a España' por fascículos, el toresano Plex se dio a conocer -entre otras facetas- por su Vuelta al Mundo. Por ello, David Cuevas no dudó en hacer parada en la ciudad de Toro para visitar sus puntos más conocidos. Maravillado por el gran tamaño de la Colegiata de Santa María la Mayor, el 'influencer' también paseó por el Mirador del Espolón, "desde dónde tendríamos unas buenísimas vistas... si no hubiera niebla". Nada nuevo bajo las nubes zamoranas, por suerte o por desgracia, pero que antes de terminar el vídeo ya se había solucionado para decir adiós a la provincia enseñando el río Duero y el toro... de Toro.