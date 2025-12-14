La alfombra roja de San Torcuato en Zamora está gafada: ahora roban de madrugada seis árboles de Navidad

Era de esperar y así ha ocurrido. Tan solo unas horas después de instalar por segunda vez la famosa alfombra roja de San Torcuato con motivo de la Navidad, seis árboles que decoraban su recorrido han desaparecido. Alguien ha debido de ver en ellos un botín digno de llevarse a casa para decorar su hogar o, simplemente, ha sido objeto del vandalismo nocturno en Zamora. El caso es que, sea por el motivo que sea, seis abetos navideños que estaban ayer ya no están. No han dejado más que la base.

"¿Pero esta alfombra está gafada o qué?", se preguntan los zamoranos después del trasiego que ha sufrido la pieza. En menos de un mes se ha colocado, se ha desinstalado y se ha vuelto a instalar con "atropello" y robo incluidos.

Uno de los árboles de Navidad que han "desaparecido" en San Torcuato. / José Luis Fernández

Si lo recuerdas, hace unas semanas el Ayuntamiento tuvo que retirarla después de que un coche la arrastrara accidentalmente. Y es que hay que recordar que San Torcuato es peatonal y no solo en Navidad. Luego la lluvia obligó a esperar a que el pavimento se secara para recolocarla de nuevo ya que era imposible adherirla por completo mientras las baldosas tuvieran humedad. Y cuando por fin lucía de nuevo en su sitio… desaparecen seis arbolitos de Navidad que decoraban sus laterales.

Los pequeños abetos formaban parte del conjunto ornamental que acompaña a la alfombra, pensada para dar un aire festivo al acceso peatonal en Navidad. Sin embargo, ahora la decoración queda visiblemente incompleta frente a la resignación de comerciantes y vecinos.