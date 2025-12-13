Los zamoranos vuelven a desfilar por 'su' alfombra roja de San Torcuato

Después de la tormenta, llega la calma. O, con la previsión de la próxima semana, ¿deberíamos decir 'entre tormentas, llega la calma'? Sea como fuere, estos días de relativa estabilidad han servido a los zamoranos para volver a disfrutar de sus calles y plazas con una tranquilidad que no suele ser habitual en estas fechas. Unas vías, especialmente las peatonales, que se han ido llenando poco a poco de transeúntes deseosos de disfrutar de una de las épocas más especiales del año. Un periodo al que le ha faltado algo durante los últimos días y que los zamoranos han visto hoy de regreso. Sí, hablamos de la ya famosa alfombra roja de San Torcuato.

Pocos días después de su instalación en una de las calles más icónicas de la capital, los servicios municipales tuvieron que retirarla mucho antes de lo previsto. Lo que en un momento fue un 'shock' para muchos vecinos, no tardó en tener explicación por parte de David Gago, teniente alcalde de Zamora. Según expuso el concejal encargado -entre otras áreas- del comercio capitalino, se trataba de una retirada temporal hasta que se encontrará el momento perfecto para su reinstalación de manera más eficaz. Un cambio de planes ocasionado, según los indicios, por el paso de un vehículo por la calle, expresamente prohibido según la normativa municipal.

Después de unos días de cierta calma meteorológica y en los que ha dado tiempo a que el pavimento de la calle San Torcuato se secara completamente, los operarios del Ayuntamiento de Zamora se han puesto manos a la obra y han dejado todo dispuesto para que sus vecinos disfruten de nuevo de la alfombra roja más famosa de Zamora. Una 'pasarela' que ahora llega con algunas novedades en forma de pequeños árboles en los laterales. Ya fuera la idea original que no hubo tiempo de ejecutar o una solución de urgencia para evitar el paso de más vehículos, es innegable que le dan una nueva imagen a la decoración.

Acceso prohibido

En el momento de su retirada temporal, David Gago quiso dejar claro también que la limitación de acceso a vehículos no se lleva a cabo "porque sea Navidad", sino porque "el tramo entre la calle de Riego y la calle Sotelo es un peatonal, con prohibición acceso a vehículos". Por ello, lanzó una advertencia a quienes tuvieran la tentación de pasar nuevamente por la zona, señalando que " todo el que acceda será multado si es localizado por la Policía Municipal". Una forma más, quizá la más estricta, de no echar al traste una iniciativa que ha surgido estas navidades gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la asociación de comerciantes Azeco.