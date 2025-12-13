Zamora, a la vanguardia del avance en tecnología en el ámbito empresarial

Laboratorios de robótica, de producción 3D o de videojuegos serán una realidad gracias al proyecto Zamora FutureLab, que traerá a la ciudad equipamiento de última generación sobre fabricación aditiva avanzada e impresión 3D, robótica colaborativa, automatización industrial, producción virtual y tecnologías inmersivas, al servicio de las empresas de Zamora y de Castilla y León.

La puesta en marcha de Zamora FutureLab es posible gracias a la colaboración de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo —que ha realizado una inversión de 720.00 euros para la compra del material y su puesta en marcha—, la Universidad de Salamanca y la Cámara de Comercio de Zamora.

Los máximos representantes de estas tres entidades formalizaron ayer esta cooperación con la firma del acuerdo, en la delegación de la Junta en Zamora.

Un proyecto, seis manos

La consejera zamorana Leticia García indicó que, junto a la aportación económica de la Junta, la Cámara de Comercio "aporta el tejido empresarial y el conocimiento de las empresas", mientras que la USAL, "tiene un papel determinante e imprescindible desde el punto de vista del saber, la innovación y el talento", enumeró.

Con la puesta en marcha de Zamora FutureLab, "nos ponemos a la vanguardia del avance en tecnología aplicado al ámbito empresarial, establecemos una herramienta de trabajo, fórmulas para su uso y, además, damos un importante soporte técnico a las empresas de Zamora", valoró.

Enrique Oliveira (izquierda), Leticia García y Juan Manuel Corchado, durante la firma del convenio. | ALBA PRIETO

Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, destacó que FutureLab se convertirá en un espacio de innovación para las empresas, "equipado con recursos tecnológicos de última generación", por lo que destacó que, más allá del espacio físico, "se convierte en una apuesta estratégica por el futuro de nuestra provincia, por su talento y por su capacidad de competir en un mundo en constante transformación", asegurando que la innovación "también puede tener acento zamorano".

Unas instalaciones también para los alumnos

Desde la Universidad de Salamanca su rector, Juan Manuel Corchado, añadió que los alumnos de la Escuela Politécnica Superior también se podrán beneficiar de estas instalaciones, "pudiendo acceder a equipos nuevos, con metodologías distintas y más avanzadas y, sobre todo, con entornos virtualizados", enumeró.

Novedades que también animarán a desarrollar trabajos de fin de grado en estos campos. "Lo que también queremos es que nuestros estudiantes sean capaces de entrar al mercado laboral desde aquí, porque vamos a facilitarle a las empresas que den esta tutorización y ofrezcan prácticas en este espacio, para que luego descubran lo rentable que es contratar mano de obra aquí, en Zamora, y alrededor de nuestras instalaciones", sugirió.

Una realidad en los próximos meses

Físicamente, Zamora FutureLab estará ubicado en la segunda planta del edificio aulario del Campus Viriato de Zamora, con un total de 160 metros cuadrados repartidos en cuatro espacios de trabajo.

No habrá que esperar a tener todas las instalaciones completamente equipadas para que se ponga en marcha, así que, en los próximos meses, se podrá comenzar a trabajar con las empresas interesadas.