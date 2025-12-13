¿Sabes qué significa el "Ramo de Navidad" leonés que luce la plaza de Zorrilla de Zamora?
El símbolo, con siete metros de altura en Zamora, se encuentra en peligro de extinción
Si has pasado por la plaza de Zorrilla, estamos seguros de que habrás visto -por segunda Navidad consecutiva- el tradicional "Ramo de Navidad", un símbolo de siete metros ubicado frente al Palacio de los Momos creado por la Asociación Belenista La Morana y basado en una recreación de Francisco Rodríguez Pascual.
Pero, ¿qué es el "Ramo de Navidad"? Se trata de una de las tradiciones más singulares del occidente peninsular, especialmente arraigada en algunas zonas de Zamora y del antiguo Reino de León. Aunque hoy se conserva en pocos lugares, en otros tiempos fue una costumbre bastante difundida en distintas regiones europeas. Se trata de un rito navideño que combina elementos religiosos y populares, una mezcla habitual en comunidades rurales donde estas fronteras se diluyen.
Su historia reciente en Carbajales de Alba está marcada por un episodio muy concreto: en 1919, tras la devastadora epidemia de gripe, un grupo de jóvenes decidió ofrecer un ramo adornado con velas como gesto de agradecimiento y homenaje a la Virgen. Aquel acto, acompañado de cantos que narraban desde el pecado original hasta el nacimiento de Jesús, reafirmó el carácter simbólico del Ramo como representación de la vida que renace.
Cada uno, lo suyo
La ceremonia tradicional implicaba múltiples tareas: un artesano local construía la estructura, las mozas la decoraban con cera y flores, y todo el pueblo se preparaba para la procesión nocturna en la que se bendecía el Ramo durante la Misa del Gallo. Después, un mozo se encargaba de mostrarlo a las puertas del templo y finalmente se subastaba, destinándose lo obtenido a la devoción local.
En la actualidad, algunas localidades han apostado por recuperar esta tradición elaborando versiones de gran tamaño y aspecto artístico, con materiales y ornamentos que realzan su valor cultural. Estos ramos monumentales no solo recuerdan un legado casi desaparecido, sino que también refuerzan la identidad navideña.
En la actualidad, se mantiene su implantación en algunas comarcas portuguesas, Galicia, Asturias y amplios territorios del antiguo Reino de León, es decir, la zona etnográfica oeste de la Península Ibérica. Es una de las celebraciones rituales festivas que están en peligro de desaparecer.
TEXTO QUE PUEDES LEER EN EL PANEL INFORMATIVO DEL RAMO
De noche se apartó el mundo,
y de noche entras en el cielo,
el cielo nace en un baile,
el sagrado Nacimiento…
Reina y madre de los cielos,
rogad a Dios por nosotros,
nunca nos quites tu auxilio,
Padre eterno de los Verbos.
Rogad a Dios por nosotros,
Virgen pura concebida,
la que fuiste Corredentora
en la redención de vida.
