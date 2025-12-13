El PP, "indignado" por la suspensión de la comisión que iba a tratar el AVE de Zamora y Sanabria en el Congreso

Los parlamentarios del Partido Popular de Zamora en el Congreso de los Diputados, Óscar Ramajo y Elvira Velasco, muestran su indignación ante la suspensión de una comisión que había sido ya convocada de forma oficial.

"Si tan buena es la gestión de Óscar Puente respecto del tren en Zamora, ¿por qué se evita debatir y votar un tema clave para Zamora?". Estamos ante un Gobierno a la fuga, plagado de corrupción, que no tiene tiempo para ocuparse de los problemas de los zamoranos, y ante un PSOE de Zamora y de Castilla y León nervioso ante las próximas elecciones autonómicas, que deja nuevamente en evidencia las políticas socialistas dañinas para Zamora y para Sanabria.

Con la suspensión de la comisión prevista para la tarde del pasado jueves y su repentina desconvocatoria sin previo aviso ni justificación, los parlamentarios zamoranos acusan al PSOE de "pisotear y ningunear, una vez más, los cimientos de la democracia", suspendiendo in extremis y sin causa justificada la Comisión de Transportes. La PNL, además seguramente no se pueda debatir, como pronto, hasta el mes de febrero de 2026, debido a la suspensión navideña del periodo de sesiones.

Elvira Velasco y Óscar Ramajo muestran su indignación ante la decisión unipersonal de Esther Peña, presidenta de la Comisión de Transportes del Partido Socialista, que "demuestra que quieren amordazar al Congreso, proteger a Óscar Puente y evitar que se debatan propuestas en beneficio de los zamoranos, como la mejora de los servicios ferroviarios para Zamora".

Los parlamentarios populares ponen de manifiesto, en un comunicado, que "lo que sí sabemos", previamente a la comisión suspendida, "es que la enmienda del PSOE demuestra, por su contenido, que es un partido más dedicado a encubrir las decisiones del ministro que a exigirle que restablezca las frecuencias suprimidas en Sanabria".

"¿Qué explicaciones van a dar desde el PSOE de Zamora a los zamoranos? Lo que está claro es que están siendo cómplices del desmantelamiento de servicios en el medio rural de nuestra tierra".

Insistencia

A pesar de ello, los diputados zamoranos del Grupo Parlamentario Popular y su representante en dicha comisión, Óscar Ramajo, insistirán con la enmienda presentada al texto de Sumar para mejorar el sistema ferroviario de la provincia de Zamora y recuperar las paradas suprimidas de Sanabria.

En la enmienda que presenta el Partido Popular en la Comisión de Transportes se pide el restablecimiento inmediato de las paradas, frecuencias, horarios y rutas hacia Madrid y Galicia suprimidas el 9 de junio en la estación de Sanabria AV, y la recuperación del tren madrugador, que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2018 y que fue suprimido el 21 de diciembre de 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, se solicita la recuperación de la bonificación estatal mínima del 50% aplicada actualmente por el Ministerio de Transportes a los abonos Avant, fundamental para las personas que se desplazan a diario desde Zamora a Madrid o viceversa, principalmente para trabajar.

La última de las cuestiones que incluía la enmienda era la entrega del expediente administrativo completo relativo a la supresión de frecuencias del servicio de Alta Velocidad en la estación de Otero de Sanabria, expediente que el Ministerio ha negado a los parlamentarios zamoranos.