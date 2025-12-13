Plaza de Viriato: pasado y latido urbano

A un paso de la Plaza Mayor, la Plaza de Viriato se presenta como uno de esos espacios en los que la ciudad de Zamora revela capas de historia, patrimonio y mucha vida sin tener necesidad de forzar el paso. Quien llega hasta aquí descubre un lugar donde la actividad social y cultural y la memoria conviven en armonía, rodeados por algunos de los edificios más singulares del casco histórico de la capital.

Su nombre actual es relativamente reciente si se tiene en cuenta el largo recorrido de este espacio. Durante siglos fue conocido como Plazuela de la Hierba por la actividad comercial que concentraba; después adoptó la denominación de Plaza de Cánovas del Castillo, en honor al político que visitó Zamora en el siglo XIX acompañado por Alfonso XII. No sería hasta enero de 1904 cuando la instalación en su centro de la estatua de Viriato, el legendario líder lusitano que desafió al Imperio romano, terminaría de fijar el nombre con el que hoy se la identifica. La figura de Viriato se ha convertido en un símbolo indiscutible de la ciudad.

La escultura de Viriato

La escultura es obra del zamorano Eduardo Barrón González y tiene su propia historia de idas y vueltas. Barrón la realizó en 1883 mientras estudiaba en Roma, y su calidad fue reconocida con una medalla de plata en la Primera Exposición Nacional de Bellas Artes. El modelo original en yeso quedó en la Academia de Bellas Artes, mientras que el bronce se destinó al Museo de Arte Moderno. Allí permaneció dos décadas, hasta que en 1903 el Museo accedió a cederla a Zamora. Durante buena parte del siglo XX ocupó el centro de la plaza, hasta que en 1971 una reforma lo desplazó a su ubicación actual, un movimiento que algunos interpretan también como un gesto simbólico condicionado por la política de la época.

La pieza se levanta sobre una gran roca de granito procedente de Torrefrades, localidad a la que la leyenda vincula el origen del lusitano. El conjunto escultórico, que representa las ocho victorias de Viriato sobre Roma, mide unos dos metros de altura desde la base.

El entorno que rodea al monumento invita a detenerse para contemplar las plataneras chinas que dibujan un rectángulo en el centro y aportan sombra en verano y un perfil escultórico en invierno, cuando pierden la hoja.

Visitar la Plaza de Viriato lleva a disfrutar de la vida cultural de la ciudad, especialmente intensa en la Semana Santa y al paso solemne de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente con su sobrecogedor Canto del Miserere cada Jueves Santo. Vida cultural en la que las ferias son referentes en este espacio, como la de Cerámica y Alfarería por San Pedro o los múltiples actos que con frecuencia llenan la plaza de visitantes.

Inmuebles emblemáticos

A su alrededor se alzan construcciones que explican por sí solas gran parte de la historia local. La sede de la Diputación Provincial ocupa el antiguo Hospital de la Encarnación, un edificio del siglo XVII que funcionó como centro asistencial hasta 1955.

El antiguo Palacio de los Condes de Alba y Aliste del siglo XV se construyó sobre una antigua alcazaba romana. Conserva el patio y la fachada renacentista y, hasta convertirse en Parador de Turismo en 1966, vivió cambios de uso: en 1653 sufrió un gran incendio y a partir de entonces hubo largos periodos de abandono; en 1797 lo adquiere el duque de Frías y, un año después, se destina a correccional de mujeres y a recogida de niños expósitos bajo el nombre de Real Casa Hospicio de Zamora; en 1954, la Diputación Provincial llevó a cabo la modernización en el antiguo caserón y pasó a denominarse colegio Nuestra Señora del Tránsito.

Además, la Biblioteca Pública se integra en la antigua iglesia de la Concepción, que sufrió un colapso en el crucero en los años setenta.