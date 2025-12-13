La lluvia te espera en Zamora a la vuelta de la esquina: esta es la previsión para la próxima semana

Zamora encara un fin de semana tranquilo en lo meteorológico... pero no te creas que la calma será para siempre: la lluvia te espera a la vuelta de la esquina. Según la previsión, el sábado y el domingo transcurrirán sin precipitaciones, con temperaturas suaves para la época —máximas entre 10 y 11 grados— y mínimas frías que bajarán hasta los 1–3 grados en las madrugadas.

La niebla, tan habitual en nuestra Zamora, será la protagonista en algunos tramos del día, especialmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

El escenario cambiará el lunes, cuando las nubes comenzarán a ganar terreno y la probabilidad de lluvia subirá al 20 % por la tarde. Pero será el martes cuando llegue el verdadero giro: la AEMET prevé precipitaciones prácticamente aseguradas, con un 100 % de probabilidad entre el mediodía y la noche. La lluvia se mantendrá con fuerza el miércoles por la mañana (75 %) antes de conceder un breve respiro al final del día.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

El jueves volverán los chubascos, con un 65 % de probabilidad, y el viernes cerrará la semana con ambiente claramente húmedo y un 85 % de opciones de lluvia. Las cotas de nieve oscilarán entre los 1.500 y los 1.800 metros, sin riesgo para cotas bajas.

En resumen: fin de semana seco, semana húmeda. Después de varios días de estabilidad, Zamora se prepara para una nueva ración de paraguas, cielos grises y un ambiente plenamente invernal.