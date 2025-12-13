A juicio por quemar el coche a una conocida: "Te voy a buscar la ruina"

El incendio de un vehículo a las cinco de la mañana que alarmó a los vecinos de la calle de Fray Toribio de Motolinia sienta en la banquillo de los acusados a un conocido de la dueña del coche que había comprado hacia unos dos años y resultó siniestro total, con daños valorados en 20.471 euros.

La investigación judicial se dirigió rápidamente hacia el amigo de la dueña del turismo, quien había conocido al hombre de iniciales FA.G.D. tres meses antes tras entablar una conversación al encontrárselo en la puerta del supermercado con frecuencia, siempre acompañado por un perro por el que la mujer se interesó, según la versión de esta.

Al parecer, le compraba cosas para el animal y le ayudaba porque ella también tiene mascota, fue así como entabló conversación con este zamorano con el que llegó a tomar algún café porque le veía muy solo, ya que su familia no reside en la misma capital zamorana, pero a quien enseguida puso límites, declara la mujer.

"Te vas a cagar"

Cuando ella tomó distancia para evitar interpretaciones erróneas, el acusado comenzó a reprocharle su conducta y empezó a enviarle mensajes de voz por WhatsApp amenazantes del tipo "te vas a cagar, te vas a acordar de mí", "eres una puta ruina y yo te la voy a buscar, es lo que hay", "lo vas a pagar, te voy a buscar la ruina" o "el último que me trajo la policía a mi casa está preso", entre otros, todos en un tono alterado y violento. Según la mujer, le controlaba por la calle y le llegó a mandar mensajes de que la había observado cuando aparcaba y le advertía de que tuviera cuidado.

Lanzó insultos hacia la denunciante, a la que advertía que sabía dónde había dejado el turismo, recuerda la mujer, que esperaba la celebración de la vista oral en el Juzgado de lo Penal, donde el imputado se enfrenta a una condena de 9 meses de prisión y una multa de 1.620 euros, tres años de alejamiento de la mujer y de prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio y por terceras personas.

Además, la Fiscalía de Zamora pide que indemnice a la propietaria del vehículo con 14.450 euros, dinero que ya ha sido adelantado por la compañía de seguros del turimo. Se da la circunstancia de que, en días próximos a este suceso apareció otro vehículo quemado en la capital, si bien este suceso no se ha vinculado a este procesado que está en busca y captura.