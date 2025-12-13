Una jueza niega un suplemento laboral al aplicar por error una ley colombiana

El jarro de agua fría de la primera ojeada al fallo y la extrañeza por la sentencia denegatoria de un complemento de carrera profesional a una educadora del colegio Virgen del Castillo de Zamora fue relativamente efímera. Bastó una lectura un poco más exhaustiva para dar con el quid de la cuestión: la magistrada sustentaba su decisión en la Ley 1437 del año 2011. Algo no cuadraba, puesto que la legislación española no alcanza números tan elevados. La comprobación alivió a la afectada y a su abogado, ya que esa norma se refiere a la Función Pública de Colombia, con lo que el recurso estaba ganado.

Por el momento, se ha pedido una aclaración a ese fallo antes de presentar un recurso contra la sentencia dictada que la funcionaria confía en ganar. Este paso se da para que la jueza, en este caso sustituta en el Juzgado de lo Social 1, pueda enmendar el error, posiblemente relacionado con las consultas en Internet.

La Ley 1437 de 2011: Función Pública de Colombia

En los fundamentos de derecho que justifican la denegación, la jueza indica que "el silencio administrativo positivo es excepcional y procede solo en los casos expresamente previsto en la Ley", llegados a este punto es cuando precisa que "no están cumplidos los requisitos que exigen los artículos 84 y 85 del Ley 1437/2011". Esa es, precisamente, la norma de la Función Pública colombiana y no la española, que sí contempla que cuando hay dos negativas existe silencio administrativo, como ocurre con las reclamaciones efectuadas ante la Consejería de Educación de Castilla y León la respuesta es afirmativa a la pretensión de quién lo solicita.

En el párrafo inmediatamente anterior, la jueza admite que ha transcurrido el plazo legal de recibir respuesta para indicar a renglón seguido que "la omisión no conlleva la estimación automática de esta petición" que realiza la educadora "al no concurrir todos los requisitos exigidos para que la petición sea estimada por silencio administrativo positivo". Esos requisitos los remite a una legislación de otro país distinto al español.

La empleada de la Junta es personal laboral del Grupo II, categoría en la que la Consejería de Educación le reconoció el complemento para cinco años de trabajo como psicomotrista y el 30 de diciembre de 2020 no había consolidado la carrera profesional en el grupo III como ayudante técnico educativo ni vuelto a ocupar una plaza del grupo II, lo que la jueza argumenta para establecer que no tiene derecho a percibir las cantidades que reclama y que son 70 euros mensuales desde diciembre de 2020 a diciembre de 2023, es decir, unos 6.300 euros. La sentencia incide en que entre esas fechas no habían transcurrido los 5 años estipulados por la Administración autonómica para consolidar la plaza de Ayudante Técnico Educativo.